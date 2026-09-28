Nhiều người cao tuổi sập bẫy kinh doanh tiền điện tử đa cấp

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 24/9, cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Các bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Văn Thành Hoàng (SN 1996, trú tại Tổ dân phố Mộ Thượng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ); Đỗ Việt Dũng (SN 1995, trú tại thôn Hạ Bằng 1, xã Hạ Bằng, TP Hà Nội) và Vũ Quang Huy (SN 1991, trú tại thôn Tán Thuật, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên)

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện 3 bị can nói trên tổ chức hoạt động kinh doanh đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng đối với 3 đối tượng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng hướng đến những người lớn tuổi, thiếu kiến thức về tiền điện tử. Sau đó tổ chức các hội thảo, sự kiện, gala; đồng thời lập các nhóm, trang cộng đồng trên mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá, thuyết trình về dự án Galaxy Finance. Qua đó vận động nhiều người mua đồng tiền điện tử GFT, GLF.

Tại các buổi hội thảo, nhóm đối tượng giới thiệu GFT, GLF là đồng tiền điện tử được bảo chứng bằng công nghệ Blockchain, thuộc một công ty nước ngoài và xuất hiện tại nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, đối tượng đưa ra thông tin về việc đồng tiền điện tử này mới xuất hiện tại Việt Nam đang có giá thấp, nếu mua sớm sẽ được hưởng ưu đãi...

Để tạo niềm tin và thúc đẩy người tham gia đầu tư, chúng quảng bá khả năng giá trị đồng tiền điện tử có thể tăng gấp 2 - 3 lần trong thời gian ngắn, đồng thời đưa ra các gói đầu tư với mức lợi nhuận lên tới 180%/năm (tương đương 15%/tháng), tùy từng gói.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, tổng số tiền thiệt hại của những người tham gia đầu tư khoảng 2,8 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những người đã đầu tư vào đồng tiền điện tử GFT, GLF của dự án Galaxy Finance liên quan đến hoạt động của 3 đối tượng trên, khẩn trương liên hệ với văn phòng cơ quan CSĐT để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.