Nhiều người bị thương trong vụ đâm dao tại siêu thị ở Hàn Quốc

Nhân viên cứu hộ đưa một nạn nhân rời khỏi hiện trường sau vụ tấn công bằng dao tại một siêu thị ở Incheon. Ảnh: AFP/Yonhap

Theo Cơ quan Cảnh sát quận Namdong thuộc thành phố Incheon, vụ đâm dao xảy ra lúc 13h40 chiều 13-10. Nghi phạm khoảng 60 tuổi đã tấn công mọi người bằng dao được buộc cố định vào cả hai tay tại khu vực thang cuốn giữa tầng hầm thứ hai (nơi có siêu thị Homeplus) và tầng 2 trên mặt đất.

Nhiều người tại hiện trường đã khống chế được nghi phạm và giao cho cảnh sát. Tổng cộng 8 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Các nạn nhân bao gồm 6 phụ nữ và 2 nam giới; trong đó, một phụ nữ ở độ tuổi 20 bị ngưng tim.

Hiện động cơ gây án đang được điều tra, làm rõ.

Hàn Quốc được coi là một quốc gia an toàn. Theo số liệu thống kê chính thức, tỷ lệ án mạng tại đây là 1,3 trên 100.000 dân vào năm 2021, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là khoảng 6 trên 100.000 dân.

Tuy nhiên, quốc gia này đã ghi nhận một số vụ tấn công bằng dao trong những năm gần đây. Hồi tháng 5-2025, một người đàn ông đã tấn công 3 cảnh sát, trong khi 3 người khác đã bị đâm tử vong tại một nhà hàng pizza ở Seoul vào tháng 9 cùng năm.

Theo Yonhap/CNA