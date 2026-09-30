Nhiều người bán vé chợ đen concert SEVENTEEN lĩnh án tù, bị tịch thu hơn 1 tỷ won

Ngày 28/9, PLEDIS Entertainment cho biết công ty đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra nhằm truy bắt và xử lý những đối tượng chuyên nghiệp tham gia mua bán vé trái phép các buổi biểu diễn của nghệ sĩ trực thuộc công ty.

Nhóm Seventeen. Ảnh: Pledis

Theo thông tin được công bố, 17 đối tượng đã bị kết án tù vì hoạt động đầu cơ, bán lại vé trái phép. Trong đó, một số người nhận mức án 1 năm 8 tháng tù, trong khi những người khác bị phạt tù 1 năm 4 tháng.

Tổng số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp mà các đối tượng phải nộp lại và bị tịch thu vượt quá 1 tỷ won (khoảng 738.635 USD).

PLEDIS Entertainment nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng. Công ty cho biết các cơ quan chức năng hiện tiếp tục điều tra những đối tượng đầu cơ vé chuyên nghiệp khác, đặc biệt là các trường hợp ở nước ngoài.

PLEDIS khẳng định sẽ duy trì chính sách không khoan nhượng đối với hành vi mua bán vé trái phép.

Trước đó, vào tháng 3, PLEDIS từng thông báo một nhóm đối tượng sử dụng phần mềm macro để tự động mua vé nhằm thu lợi bất chính khoảng 7 tỷ won (khoảng 5,2 triệu USD) đã bị cảnh sát bắt giữ.

Công ty khi đó đã hỗ trợ cơ quan điều tra bằng cách cung cấp các bằng chứng liên quan đến những giao dịch vé bất hợp pháp.

Ảnh: Pledis

Bên cạnh việc xử lý nạn đầu cơ vé, PLEDIS cũng cho biết công ty tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ nghệ sĩ. Hệ thống giám sát thời gian thực của công ty được sử dụng để phát hiện các hành vi xâm phạm quyền lợi nghệ sĩ.

PLEDIS tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với việc phát tán thông tin sai lệch, lăng mạ, bình luận xúc phạm ngoại hình hoặc quốc tịch, cũng như những nội dung mang tính chế nhạo và thù ghét, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Trong khi đó, các thành viên SEVENTEEN là Jeonghan và Joshua đang chuẩn bị cho hoạt động với tư cách nhóm nhỏ. Cả hai dự kiến phát hành mini-album đầu tiên mang tên “DREAMSCAPE” và khởi động chuyến lưu diễn “JEONGHAN X JOSHUA JOURNEY INTO DREAMING”.