Nhiều người áp xe, nhiễm trùng muộn sau 5- 10 năm tiêm chất làm đầy

Tiêm chất làm đầy nhiều năm, vẫn có thể áp xe, nhiễm trùng

Trong 2 tháng gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 liên tiếp tiếp nhận 5 trường hợp áp xe vùng mông, vùng ngực. Điểm chung là những người này từng tiêm chất làm đầy từ 5–10 năm trước.

Theo bệnh viện, cả 5 trường hợp đều từng thực hiện thủ thuật tại cơ sở spa và không xác định rõ nguồn gốc sản phẩm đã sử dụng.

Điều dưỡng Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu chăm sóc tổn thương cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Hoàng Ngọc Huỳnh, khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, tiêm chất làm đầy là một thủ thuật thẩm mỹ phổ biến. Tuy nhiên, việc đưa vật liệu từ bên ngoài vào cơ thể vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ biến chứng. Những bất thường không nhất thiết xuất hiện ngay sau thủ thuật mà có thể xảy ra muộn, thậm chí sau nhiều năm.

5 người bệnh được tiếp nhận trong tình trạng sưng đau, viêm và hình thành ổ áp xe tại vùng từng tiêm chất làm đầy. Khoảng thời gian từ khi thực hiện thủ thuật đến khi xuất hiện biến chứng kéo dài 5–10 năm.

Khoảng thời gian này khiến người bệnh ban đầu không nghĩ tình trạng hiện tại có liên quan đến mũi tiêm thẩm mỹ đã thực hiện từ nhiều năm trước.

Qua khai thác bệnh sử, các trường hợp đều từng tiêm tại spa nhưng không có đầy đủ thông tin về loại chất đã sử dụng, nhà sản xuất hoặc nguồn gốc sản phẩm. Đây là yếu tố gây khó khăn cho bác sĩ trong việc đánh giá loại vật liệu đã được đưa vào cơ thể, phạm vi tổn thương và lựa chọn phương án điều trị.

Các biến chứng muộn sau tiêm chất làm đầy có thể liên quan đến phản ứng viêm, phản ứng dị vật hoặc nhiễm trùng quanh chất liệu. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể phải phối hợp thăm khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm vi sinh, mô bệnh học để xác định tổn thương và lựa chọn hướng xử trí.

Chất làm đầy gây viêm, hoại tử được lấy ra - Ảnh BVCC

Có thể phải phẫu thuật lấy tổ chức viêm, hoại tử

Theo ThS.BSNT Hoàng Ngọc Huỳnh, khi ổ áp xe đã hình thành, người bệnh có thể cần được dẫn lưu, lấy bệnh phẩm xét nghiệm và sử dụng kháng sinh theo chỉ định. Một số trường hợp cần phẫu thuật loại bỏ tổ chức viêm, hoại tử hoặc vật liệu liên quan.

Nếu tình trạng viêm nhiễm tiến triển nặng, tổn thương có thể lan rộng, gây ảnh hưởng đến da và mô mềm. Tại bệnh viện, chất làm đầy cùng tổ chức, mô bị viêm hoại tử đã được lấy ra ngoài ở những trường hợp cần can thiệp.

ThS.BSNT Hoàng Ngọc Huỳnh khuyến cáo, người từng tiêm chất làm đầy không nên cho rằng thủ thuật đã thực hiện từ nhiều năm trước đồng nghĩa với việc không còn nguy cơ biến chứng.

Khi tại vị trí từng tiêm xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau, khối bất thường, chảy dịch hoặc mủ, người bệnh cần đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Người từng tiêm chất làm đầy cũng cần chủ động thông báo tiền sử thẩm mỹ với bác sĩ, kể cả khi thủ thuật đã thực hiện từ nhiều năm trước. Thời điểm tiêm, vị trí tiêm, loại sản phẩm và cơ sở thực hiện là những thông tin có giá trị trong quá trình chẩn đoán, điều trị.

"Người có nhu cầu tiêm chất làm đầy cần thực hiện tại cơ sở y tế được phép và do người có chuyên môn thực hiện; tìm hiểu rõ sản phẩm, không sử dụng chất không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, nên lưu giữ thông tin về sản phẩm, thời điểm, vị trí tiêm và cơ sở thực hiện. Khi có dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, xử trí; không tự ý chích, nặn, dẫn lưu tổn thương hoặc sử dụng thuốc theo kinh nghiệm", ThS, BSNT Hoàng Ngọc Huỳnh khuyên.

Những dấu hiệu không nên bỏ qua

Sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài hoặc tái phát tại vùng từng tiêm.

Xuất hiện khối bất thường hoặc tụ dịch.

Chảy dịch, chảy mủ, da vùng tiêm đổi màu hoặc loét.

Sốt hoặc tình trạng viêm tái diễn nhiều lần.

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