Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân sợ hãi bỏ chạy

Vụ sạt lở xảy ra chỉ vài tuần sau khi những trận lở đất kinh hoàng quét qua quốc gia vùng Himalaya khiến hơn một nghìn người thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn còn mất tích .

Hình ảnh cho thấy cây cối và các tòa nhà đột nhiên rơi xuống vực sâu. Một gia đình hoảng sợ đứng nhìn mặt đất biến mất chỉ cách họ vài mét.

Có thể thấy các bậc phụ huynh đang vội vã ôm con bỏ chạy khỏi hiện trường. Có thể thấy bụi bốc lên từ thung lũng khi đất và cây cối đổ xuống.

Ngôi nhà và cây cối biến mất trong vụ lở đất. Nguồn: KameraOne

Các vụ sạt lở đất trên khắp Nepal đã cướp đi sinh mạng của 14 người và 11 người khác vẫn còn mất tích, sau khi mưa lớn tàn phá khu vực này.

Giới chức Nepal cho biết 260 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 80 ngôi nhà khác bị hư hại. Hàng nghìn gia đình đã được sơ tán tại các khu vực có nguy cơ cao.

Tại Nepal, các nhà chức trách cho biết 4 thành viên trong cùng một gia đình đã thiệt mạng khi vụ sạt lở đất vùi lấp ngôi nhà trong lúc họ đang ngủ ở Nishi Khola, thuộc huyện Baglung.

Cũng tại khu vực đó, ông Suryabahadur Gharti, 50 tuổi, đã thiệt mạng khi một vụ sạt lở đất vùi lấp chuồng bò.

Ông Krishna Prasad Acharya, trưởng huyện Baglung, cho biết những cảnh báo sớm đã ngăn chặn được nhiều trường hợp tử vong hơn.

Các lực lượng cứu hộ, bao gồm cả một trực thăng của quân đội Nepal, đã tiếp cận được các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm người sống sót.