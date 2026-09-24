Nhiều nghệ sĩ trẻ chung tay mang 'Trung thu Đại đoàn kết' đến với trẻ em hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Ban tổ chức và các nghệ sĩ trẻ trao quà tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ chương trình "Trung thu Đại đoàn kết". (Ảnh: Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cung cấp)

Chuỗi hoạt động mở đầu bằng chương trình hiến máu tình nguyện tại trụ sở Cơ quan Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (Hà Nội) vào tối 23/9. Chương trình có sự phối hợp của Đoàn Thanh niên các cơ quan: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, chương trình đã thu về khoảng 300 đơn vị máu hiến tặng, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần duy trì và phát triển phong trào hiến máu tình nguyện bền vững.

Các đại biểu tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh: Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cung cấp)

Theo Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nông Quỳnh Ngân, hoạt động là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội.

Trong khi đó, tối cùng ngày, Đoàn công tác của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã có mặt tại xã Khánh Trung (tỉnh Ninh Bình) để phối hợp Đoàn Thanh niên tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình "Trung thu Đại đoàn kết" năm 2026.

Với mong muốn góp phần chăm lo đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi, trao tặng quà Trung thu và các phần quà hỗ trợ thiết thực dành cho các em nhỏ trên địa bàn.

Đông đảo thiếu nhi và người dân tham gia chương trình. (Ảnh: Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cung cấp)

Đồng hành với chương trình là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Mỹ, Đoàn Thanh niên VCCI, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao nhiều phần quà gồm sách truyện, gấu bông, đèn, bánh Trung thu, nước uống, áo thun, tất, sữa và các phần quà có giá trị khác nhằm động viên, khích lệ các em nhỏ có thêm niềm vui, động lực trong học tập cũng như cuộc sống.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" Cheng trên sân khấu chương trình. (Ảnh: Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cung cấp)

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia giao lưu, biểu diễn nghệ thuật của ca sĩ Cheng (Anh trai vượt ngàn chông gai), rapper Danmy (Rap Việt, Em xinh say hi), diễn viên Linh Ngân... Sự đồng hành này cũng đã góp phần tạo nên không khí gần gũi, sôi nổi, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ đối với thiếu nhi, nhân dân địa phương.