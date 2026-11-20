Với ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, chương trình tái hiện hành trình văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc, đồng thời gửi gắm thông điệp về sức mạnh nội sinh của văn hóa trong công cuộc xây dựng một Việt Nam phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

“Đất nước vươn mình” được dàn dựng theo hình thức chính luận nghệ thuật, với kết cấu gồm 3 chương, tạo nên một hành trình cảm xúc có chiều sâu, từ nhận diện cội nguồn đến khẳng định sức sống và hướng tới khát vọng phát triển của dân tộc.

Chương 1, “Cội nguồn - Hồn Việt” mở ra không gian văn hóa đậm đà bản sắc, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện qua âm hưởng dân ca ba miền, những ca khúc về quê hương, đất nước và các nhạc cụ dân tộc.

“Đất nước vươn mình” gồm 3 chương, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ

Chương 2, “Tiếp nối - Sức sống Việt Nam” đưa khán giả đến với những trang sử hào hùng, nơi truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình được hun đúc qua các thế hệ.

Chương 3 “Khát vọng - Đất nước vươn mình” mở ra bức tranh về Việt Nam trong hành trình phát triển mới, với tinh thần tự cường, khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng, sáng tác đương đại và nghệ thuật biểu diễn tổng hợp. “Đất nước vươn mình” có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ: NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Phạm Trang, hợp xướng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Vũ đoàn Mai Trắng...

Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV9. Giám đốc Nhạc viện, NSND Đỗ Quốc Hưng cho hay, việc tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước vươn mình” cũng cho thấy những nỗ lực của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát huy tiềm lực nghệ thuật, từng bước mở rộng hoạt động biểu diễn và đưa âm nhạc chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng khu vực phía Nam cũng như cả nước.