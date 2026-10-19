Nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia chương trình 'Tự hào là người Việt Nam' chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ca sĩ Tùng Dương sẽ tham gia chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026).

Chương trình “Tự hào là người Việt Nam” là chuỗi chương trình thường niên, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm nay, chương trình mang chủ đề “Nối vòng tay lớn”, nhằm khơi dậy niềm tự hào về một dân tộc đã nhiều lần vượt qua thử thách bằng sức mạnh của sự đồng lòng.

Noo Phước Thịnh là cái tên quen thuộc của nhiều "concert quốc gia".

Thái Nguyên, Thủ đô kháng chiến, được lựa chọn là địa điểm tổ chức chương trình “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn”, bởi đây là vùng đất gắn với những trang lịch sử đặc biệt của cách mạng Việt Nam, là một bộ phận quan trọng của căn cứ địa Việt Bắc và ATK của Trung ương trong những năm kháng chiến.

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến tháng 12/1946, Việt Bắc trở thành căn cứ địa của cuộc kháng chiến lâu dài, ATK Định Hóa - Thái Nguyên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” diễn ra cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); đồng thời gắn liền với chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, mang một ý nghĩa đặc biệt: Trở về nơi từng chứng kiến sức mạnh của “Ý Đảng - Lòng dân”, của sự đồng lòng, chở che và đóng góp của đồng bào các dân tộc cho cách mạng. Từ nơi những vòng tay nắm chặt với nhau trong gian khó, câu chuyện “Nối vòng tay lớn” được cất lên không chỉ để nhớ về quá khứ, mà để mang sức mạnh của lịch sử đi về phía tương lai.

Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nam và ngoài bắc như Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng, Thanh Nhường, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol.

Chương trình còn có sự góp mặt của ban Nhạc Symphony, nhóm bè Du Ca, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng, các Hoa hậu Việt Nam và các diễn viên cùng tham gia đồng diễn.

Chương trình diễn ra lúc 20 giờ tối 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên, dự kiến thu hút khoảng 30 nghìn khán giả.

Dự kiến concert “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.