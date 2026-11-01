Nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia chương trình đại nhạc hội rock 'Thái Nguyên bừng sáng'

Các nghệ sĩ tham gia chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự kiện mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, cùng với Festival Trà Quốc tế. Sự kiện do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo trực tiếp, và Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp cùng Công ty Netmedia tổ chức, được Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cùng ê-kíp nghệ sĩ thực hiện.

Dưới sự dẫn dắt của MC Phí Linh, chương trình được cấu trúc như một hành trình thời gian và không gian đầy dụng ý nghệ thuật qua 3 phần. Phần 1 mang tên “Mạch nguồn đất Việt” mở đầu không đưa khán giả vào sự hoài niệm tĩnh lặng mà bùng nổ ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Thái Thùy Linh và Ban nhạc Bộ Đội làm mới những giai điệu đi cùng năm tháng như “Dậy mà đi”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Vết chân tròn trên cát”. Đông Hùng nối tiếp bằng “Đường lên phía trước” và “Kỷ nguyên hòa ca”.

Phần 2 mang tên “Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa” chuyển sang không gian âm nhạc đương đại của giới trẻ với sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu V-Pop như Isaac qua “Rừng vàng biển bạc” và bản hit quốc dân “Bống bống bang bang”. Anh Tú (Tú Voi) mang đến cảm xúc sâu lắng qua “Mẹ yêu con” và mashup “Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm”. Hồ Ngọc Hà bùng nổ qua “Rực rỡ Việt Nam tôi”, “Keep me in love” và “Cô đơn trên sofa”.

Phần 3 có chủ đề “Rock bùng nổ giới trẻ - Kết nối triệu trái tim” và màn hòa giọng lịch sử 30.000 người. Ngũ Cung Band đem đến màn kết hợp giữa Rock và âm hưởng dân gian Bắc Bộ/Tây Bắc qua “Cô Đôi thượng ngàn”, “Người ở đừng về” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc “Nối vòng tay lớn” kết nối 30.000 khán giả.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng.

Chia sẻ về ý tưởng kết nối hai đại sự kiện âm nhạc liên tiếp này, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết: “Khi xây dựng kịch bản cho Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” chúng tôi xác định đây không phải là một sự kiện đứng độc lập mà là mạch chảy tiếp nối trực tiếp ngọn lửa tự hào từ chương trình ‘Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn’. Chúng tôi dùng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại để khơi gợi tình đoàn kết với Rock làm chất xúc tác”.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, chương trình xác định rock là màu sắc chủ đạo, tạo nên tinh thần và năng lượng của chương trình. Tuy nhiên, “Thái Nguyên bừng sáng” là một concert dành cho đông đảo công chúng, vì vậy chương trình không lựa chọn rock theo hướng quá chuyên biệt, mà xây dựng một cấu trúc âm nhạc có sự giao thoa và cân bằng.

Trong tổng thể chương trình, khoảng 50% là rock, 50% còn lại là pop rock và pop. Tỷ lệ này vừa bảo đảm tinh thần bùng nổ, mạnh mẽ của một rock concert, vừa tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả ở nhiều độ tuổi và sở thích âm nhạc khác nhau.

“Chúng tôi muốn khán giả yêu rock được sống trọn vẹn với năng lượng của dòng nhạc mình yêu thích, đồng thời những khán giả đại chúng cũng có thể dễ dàng hòa mình vào chương trình qua những giai điệu quen thuộc, giàu cảm xúc và có tính cộng đồng. Chúng tôi không đặt mục tiêu tạo ra một đêm nhạc chỉ dành riêng cho những người yêu rock, mà muốn dùng rock làm ngôn ngữ chủ đạo, kết hợp với pop rock và pop để kết nối đông đảo khán giả”, đạo diễn nói.