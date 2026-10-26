Nhiều nghệ sĩ quốc tế sẽ hội tụ trong Lễ hội nhạc Jazz

Sự kiện là điểm nhấn trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO Đà Lạt và thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa địa phương.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng, chương trình khai mạc diễn ra từ 17 - 22 giờ ngày 6/11, tại Quảng trường Lâm Viên bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng. Dự kiến, lễ hội quy tụ các nghệ sĩ quốc tế như: Lisa Ono (Nhật Bản), DaDaDa và JKC (Hàn Quốc), Nik West và Raul Mi'Don (Hoa Kỳ) cùng các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam như, Yellow Star Bigband, Hoài Sa và Trần Thu Hà.

Ngày 7/11, chương trình biểu diễn tiếp tục diễn ra tại khu vực trước Rạp 3 tháng 4 khu trung tâm Hòa Bình Đà Lạt, từ 18 - 21 giờ, với sự góp mặt của các ban nhạc, nghệ sĩ JKC, DaDaDa, Song Như và nhóm Cá trê, Mekong Bigband, Yellow Star Bigband.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn phục vụ công chúng, một số hoạt động nghệ thuật dành cho khách mời dự kiến tổ chức tại khuôn viên dự án Haus Đà Lạt trong tối 7/11 và ngày 8/11. Các nghệ sĩ dự kiến tham gia gồm: Hồng Nhung, Nguyen Le Band (Pháp), Musique De Salon, Đức Trí, Lân Nhã, Bùi Lan Hương và Bình An.

Đáng chú ý, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của đại biểu, nghệ sĩ quốc tế và du khách trong thời gian diễn ra lễ hội, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nghiên cứu, phối hợp với các hãng hàng không xem xét tăng tần suất chuyến bay, mở rộng kết nối các đường bay phù hợp.

Đơn vị đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án đón, tiễn khách; chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực nhà ga, tạo thuận lợi cho du khách đến Lâm Đồng tham dự các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 được kỳ vọng góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI; đồng thời phát huy danh hiệu Đà Lạt là thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, tăng sức hấp dẫn của điểm đến và tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc cho địa phương.

Theo kế hoạch, Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Dalat Land chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí tổ chức lễ hội. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, y tế và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sự kiện. Phương án bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm khai mạc chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép…