Nhiều ngành đào tạo đại học thay đổi tên gọi từ năm 2027

Theo Thông tư 74/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh mục ngành đào tạo trình độ đại học được sắp xếp lại theo hướng hợp nhất một số ngành có nội dung gần nhau, đồng thời điều chỉnh tên gọi của một số ngành. Theo đó, nhiều ngành vốn có tên riêng sẽ không còn được liệt kê độc lập trong danh mục mới mà được chuyển vào các ngành có phạm vi bao quát hơn.

Những thay đổi này diễn ra ở nhiều lĩnh vực, từ khoa học cơ bản, nghệ thuật, kinh doanh, công nghệ thông tin đến nông nghiệp và sức khỏe.

Sinh viên Phương Thùy trong lễ tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương (FTU).

Sắp xếp lại ngành ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật

Trong lĩnh vực nhân văn, các ngành Ngôn ngữ Thái, Ngôn ngữ Khmer, Ngôn ngữ H'Mông và Ngôn ngữ Chăm được chuyển vào ngành Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Ở nhóm văn học, ngành Văn học dân gian được sắp xếp vào ngành Văn học Việt Nam; các ngành Lý luận văn học và Văn học so sánh được chuyển vào ngành Văn học.

Lĩnh vực nghệ thuật cũng có những điều chỉnh tương tự. Ngành Piano và Nhạc Jazz được chuyển vào ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây. Ngành Nghệ thuật sân khấu được sắp xếp vào ngành Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu; các ngành Biên kịch sân khấu và Biên kịch điện ảnh, truyền hình được đưa vào ngành Biên kịch.

Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, các ngành Diễn viên sân khấu kịch hát và Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình được sắp xếp vào ngành Diễn viên.

Các ngành khoa học cơ bản được gom vào nhóm rộng hơn

Ở nhóm khoa học tự nhiên, nhiều ngành chuyên sâu được đưa vào các ngành có phạm vi nghiên cứu rộng hơn. Trong lĩnh vực sinh học, các ngành Động vật học, Côn trùng học, Thủy sinh vật học, Thực vật học, Sinh lý học thực vật và Sinh học thực nghiệm được sắp xếp vào ngành Sinh học.

Đối với vật lý, các ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Vật lý vô tuyến và điện tử được chuyển vào ngành Vật lý học; các ngành Cơ học vật rắn, Cơ học chất lỏng và chất khí được sắp xếp vào ngành Cơ học tương ứng.

Trong lĩnh vực hóa học, ngành Hóa môi trường được chuyển vào ngành Hóa học. Các ngành Hóa học thiên nhiên và Hóa học phân tử được sắp xếp vào ngành Hóa hữu cơ.

Một số ngành chuyên sâu khác cũng được điều chỉnh. Các ngành Vật liệu điện tử, Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử, Kim loại học được sắp xếp vào ngành Khoa học vật liệu. Ngành Bản đồ học được chuyển vào ngành Bản đồ, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý.

Ở lĩnh vực toán học, các ngành Toán giải tích, Phương trình vi phân và tích phân, Đại số và lý thuyết số, Hình học và tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học được đưa vào ngành Toán học.

Công nghệ thông tin và kinh doanh thay đổi tên ngành

Trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, ngành Quản trị thương hiệu và ngành Quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp được sắp xếp vào ngành Quản trị kinh doanh. Các ngành Kinh doanh thời trang và dệt may, Kinh doanh xuất bản phẩm, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn được chuyển vào ngành Kinh doanh thương mại.

Ở lĩnh vực công nghệ thông tin, ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính được chuyển vào ngành Khoa học máy tính; ngành Quản lý công nghệ thông tin được sắp xếp vào ngành Công nghệ thông tin.

Nhóm ngành kỹ thuật cũng có nhiều điều chỉnh. Ngành Công nghệ chế tạo máy được chuyển vào ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí; ngành Kỹ thuật chế tạo được sắp xếp vào ngành Kỹ thuật cơ khí. Ngành Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu được chuyển vào ngành Kỹ thuật hóa học, trong khi ngành Kỹ thuật dệt được đổi tên thành Kỹ thuật dệt, may.

Trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, các ngành Kiến trúc đô thị, Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị được sắp xếp vào ngành Kiến trúc. Ngành Thiết kế đô thị và Phát triển đô thị bền vững được đưa vào ngành Quy hoạch vùng và đô thị.

Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước được sắp xếp vào ngành Kỹ thuật xây dựng. Các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm thành phố và Kỹ thuật xây dựng hệ thống tàu điện ngầm được chuyển vào các ngành kỹ thuật xây dựng có phạm vi rộng hơn.

Du lịch, nông nghiệp và y tế cũng nằm trong diện điều chỉnh

Trong lĩnh vực du lịch, các ngành Du lịch văn hóa, Du lịch điện tử, Du lịch địa chất và Du lịch sinh thái được sắp xếp vào ngành Du lịch. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được chuyển vào ngành Quản trị khách sạn theo danh mục mới.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, ngành Chăn nuôi thú y và ngành Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi được chuyển vào ngành Chăn nuôi. Ngành Di truyền và chọn giống cây trồng được sắp xếp vào ngành Khoa học cây trồng; ngành Bệnh học thủy sản được chuyển vào ngành Nuôi trồng thủy sản.

Trong lĩnh vực sức khỏe, ngành Khoa học y sinh được chuyển vào ngành Y khoa. Ngành Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới được đổi tên thành Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới; ngành Dịch tễ học thực địa được sắp xếp vào ngành Dịch tễ học.

Ở lĩnh vực dược, các ngành Dược lý và dược lâm sàng, Dược liệu - Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, Tổ chức quản lý dược được sắp xếp vào ngành Dược học. Ngành Hóa sinh dược được chuyển vào ngành Hóa dược.

Các ngành Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu và Dụng cụ chỉnh hình chân tay được sắp xếp vào ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng. Ngành Quản lý bệnh viện được chuyển vào ngành Quản lý y tế.

Như vậy, việc sắp xếp danh mục ngành đào tạo đại học từ năm 2027 tác động đến nhiều nhóm ngành khác nhau, trong đó có cả những lĩnh vực thu hút sự quan tâm của thí sinh như công nghệ thông tin, kinh doanh, du lịch và y khoa. Việc thay đổi tên gọi hoặc đưa một ngành vào nhóm ngành rộng hơn cần được phân biệt với việc chấm dứt đào tạo lĩnh vực đó, bởi tên ngành trong danh mục mới không đồng nghĩa với việc nội dung chuyên môn tương ứng không còn được giảng dạy.

Tên ngành cũ, ngành mới từ năm 2027 như sau: