Nhiều ngành đào tạo đại học khối Sức khỏe sẽ đổi tên từ kỳ tuyển sinh 2027

Chuẩn hóa cấu trúc mã ngành 6 chữ số và hiệu lực thi hành

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, thay thế Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Văn bản này thiết lập hệ thống mã ngành đào tạo gồm 6 ký tự số, quy định điều khoản chuyển tiếp và công tác quản lý đào tạo nhân lực ngành Y tế từ khóa tuyển sinh năm 2027.

Theo quy định, mã ngành đào tạo đại học chính thức được chuẩn hóa gồm 6 ký tự số và là duy nhất trong Danh mục. Cấu trúc mã ngành mới được phân cấp rõ ràng: 2 chữ số đầu: Mã lĩnh vực đào tạo (mã cấp II); 2 chữ số tiếp theo: Mã nhóm ngành đào tạo (mã cấp III); 2 chữ số cuối: Mã ngành đào tạo cụ thể trong nhóm ngành (mã cấp IV).

Về lộ trình áp dụng: Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 12/10/2026 và áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027. Đối với các khóa tuyển sinh trước ngày 1/1/2027, các cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức đào tạo theo đúng thông tin tuyển sinh đã công bố.

Chi tiết lĩnh vực Sức khỏe

Theo Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT, lĩnh vực Sức khỏe được ấn định mã số 72. Toàn bộ mã ngành cấp IV trong lĩnh vực này đã được đồng bộ về 6 chữ số, bao gồm các nhóm ngành chính:

Nhóm ngành Y học (Mã 7201): 720101 (Y khoa), 720102 (Gây mê hồi sức), 720103 (Hồi sức cấp cứu), 720104 (Ngoại khoa), 720105 (Sản phụ khoa), 720106 (Nhi khoa), 720107 (Nội khoa), 720108 (Ung thư), 720109 (Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới), 720110 (Y học dự phòng), 720111 (Điện quang và Y học hạt nhân), 720112 (Cấp cứu ngoại viện), 720115 (Y học cổ truyền), 720117 (Dịch tễ học), 720118 (Dược lý và độc chất), 720119 (Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ), 720155 (Tai - Mũi - Họng), 720157 (Nhãn khoa), 720158 (Khoa học thần kinh), 720159 (Y học gia đình).

Nhóm ngành Dược học (Mã 7202): 720201 (Dược học), 720202 (Công nghệ dược phẩm), 720203 (Hóa dược).

Nhóm ngành Điều dưỡng, hộ sinh (Mã 7203): 720301 (Điều dưỡng), 720302 (Hộ sinh).

Nhóm ngành Dinh dưỡng (Mã 7204): 720401 (Dinh dưỡng).

Nhóm ngành Răng - Hàm - Mặt (Mã 7205): 720501 (Răng - Hàm - Mặt).

Nhóm ngành Kỹ thuật Y học (Mã 7206): 720601 (Kỹ thuật xét nghiệm y học), 720602 (Kỹ thuật hình ảnh y học), 720603 (Kỹ thuật Phục hồi chức năng), 720607 (Kỹ thuật y học thể dục thể thao), 720609 (Khúc xạ nhãn khoa), 720610 (Kỹ thuật gây mê hồi sức), 720611 (Kỹ thuật phục hình răng).

Các nhóm ngành khác thuộc Lĩnh vực Sức khỏe: 720701 (Y tế công cộng), 720801 (Quản lý y tế), 729001 (Y sinh học thể dục thể thao), 729002 (Giáo dục y học), 729003 (Y học quân sự), 729004 (Y học biên phòng).

Bộ GD&ĐT thống kê ngành Sức khỏe đã được sắp xếp lại trong danh mục ngành của thông tư mới. Nguồn: Bộ GD&ĐT

Đổi tên và sắp xếp lại các ngành đào tạo khối Sức khỏe

Danh mục các ngành đào tạo đại học được sắp xếp lại, hướng dẫn chi tiết việc chuyển đổi từ mã ngành cũ (theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT) sang mã ngành mới theo Thông tư 74.

Đối với lĩnh vực Sức khỏe, nhiều ngành đào tạo hiện có sẽ được điều chỉnh tên gọi hoặc gom về tên gọi chung:

Sửa tên & chuẩn hóa mã ngành nhóm Y học: Mã cũ 8720109 và 9720109 (Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới) được sửa tên và chuyển đổi sang mã ngành mới 720109 (Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới). Mã cũ Khoa học Y sinh (8720101, 9720101) được sắp xếp về mã 720101 (Y khoa). Mã cũ 8729001 điều chỉnh sang mã 720159 (Y học gia đình).

Gom về tên gọi chung nhóm Dược học: Các ngành cũ thuộc nhóm Dược bao gồm Dược lý và dược lâm sàng, Dược liệu - Dược học cổ truyền, Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, Tổ chức quản lý dược được thống nhất sắp xếp về tên gọi chung và mang mã ngành 720201 (Dược học). Ngành Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc chuyển sang mã 720202 (Công nghệ dược phẩm); mã cũ Hóa sinh dược chuyển sang mã 720203 (Hóa dược).

Điều chỉnh chuyên ngành Kỹ thuật Y học & Răng - Hàm - Mặt: Các ngành Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu, Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả được đưa vào tên gọi chung là mã ngành 720603 (Kỹ thuật Phục hồi chức năng). Các ngành Phẫu thuật hàm mặt, Chỉnh hình răng mặt chuyển đổi về mã 720501 (Răng - Hàm - Mặt). Ngành Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm, Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực quy về 720401 (Dinh dưỡng).

Tuyển sinh theo tên và mã ngành mới từ năm 2027

Theo quy định của Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT, đối với các ngành đã được cập nhật tên hoặc mã ngành mới, các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo tên gọi, mã ngành mới từ ngày 1/1/2027. Đối với các khóa tuyển sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2027, các cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức đào tạo theo đúng thông tin tuyển sinh đã công bố.

Đối với các ngành đã triển khai đào tạo thí điểm hoặc các ngành do cơ sở đào tạo tự chủ mở trước thời điểm Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực nhưng chưa có trong Danh mục: Cơ sở đào tạo có trách nhiệm rà soát, phân loại và sắp xếp vào ngành phù hợp trong Danh mục mới, hoàn thành trước 1/1/2027.

Về trách nhiệm thi hành, Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phải thống kê, phân loại và công khai danh mục chương trình đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường. Đồng thời, các cơ sở phải cập nhật dữ liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học (HEMIS) theo đúng biểu mẫu quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV. Định kỳ tối thiểu 1 lần trong 4 năm, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức rà soát, cập nhật Danh mục ngành đào tạo đại học.