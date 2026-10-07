Nhiều ngân hàng tung lãi suất tiền gửi trên 9%/năm

Bước vào tháng 10, cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng có dấu hiệu nóng trở lại. Mức lãi suất thực tế trên 9%/năm, vốn xuất hiện ở một số ngân hàng từ mùa hè, nay được chào phổ biến hơn với các khoản gửi từ vài trăm triệu đồng. Ở nhóm số dư từ vài tỷ đồng, có nơi chào tới 10%/năm.

Lãi suất sau ưu đãi vượt 9%/năm

Theo chuyên viên Ngân hàng Quốc Dân (NCB), khách gửi từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, nhận lãi cuối kỳ có thể hưởng hơn 9,6%/năm. Mức này áp dụng cho cả hình thức gửi tại quầy lẫn trực tuyến. Trước đó, cuối tháng 9, mức chào của ngân hàng này đối với tiền gửi online ở khoảng 9,35%/năm.

Vikki Bank đưa lãi suất thực tế lên 9,6%/năm cho số dư từ 500 triệu đồng, trong khi biểu niêm yết là 6%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng, 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,2%/năm cho kỳ hạn 13 tháng. Ngân hàng này đang công khai 4 mã khuyến mãi. Mã cao nhất cộng thêm 2,7%/năm dành cho khách nữ, gửi từ 50 triệu đồng, áp dụng từ 17/9/2026 đến 31/3/2027, đưa lãi suất tối đa lên 8,9%/năm. Với khách thông thường, mã cộng thêm 2,4%/năm cho khoản gửi từ 100 triệu đồng, kéo dài đến cuối tháng 10, đưa mức cao nhất lên 8,6%/năm.

Cake by VPBank niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 7,4%/năm cho kỳ hạn 10-24 tháng. Trong chương trình áp dụng từ 22/9 đến 31/10, khách mở sổ tiết kiệm lần đầu được cộng thêm 2,2 điểm phần trăm, đưa lãi suất cao nhất lên 9,6%/năm.

Bước vào tháng 10, cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng có dấu hiệu nóng trở lại. (Ảnh minh họa).

Nhiều ngân hàng khác cũng tham gia nhóm lãi suất thỏa thuận từ 9% trở lên:

HDBank chào tối đa 9,3%/năm cho số dư từ 2 tỷ đồng. Với khoản từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, mức lãi là 9,2%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, 9,14%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 9,08%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

VPBank nâng lãi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng lên tối đa 9,3%/năm, với số tiền gửi từ 10 triệu đồng.

GPBank chào 9,1-9,3%/năm cho khoản gửi từ 100 triệu đồng.

SHB khoảng 9,1%/năm với khoản từ 300 triệu đồng;

MBV khoảng 9,04%/năm.

Ở nhóm tiền gửi quy mô lớn, PVcomBank niêm yết 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng với khoản gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên. MSB có mức 9%/năm với số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Mặt bằng lãi suất niêm yết

Ở kỳ hạn 6 tháng, ACB niêm yết 7,9%/năm cho tiền gửi trực tuyến, đồng thời áp dụng 8%/năm cho các kỳ hạn 9 và 12 tháng. Sacombank niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,8%/năm cho các kỳ hạn từ 24 tháng. Bac A Bank ở mức 7,05%/năm; LPBank, MBV, VCBNeo và VPBank cùng 7%/năm.

Trong nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Bên cạnh tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi cũng được một số ngân hàng sử dụng để thu hút nguồn vốn, với mức hưởng lên tới 9,4%/năm ở một số sản phẩm. Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, mức cao nhất khoảng 7,4-7,5%/năm.