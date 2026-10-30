Nhiều ngân hàng tư nhân lãi lớn

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Bức tranh kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của các nhà băng đã công bố kết quả kinh doanh cho thấy khoảng cách đáng kể về quy mô lợi nhuận giữa các nhóm nhà băng, đồng thời phản ánh sự khác biệt trong động lực tăng trưởng của từng nhóm.

Ngân hàng lớn áp đảo về lợi nhuận

Ở nhóm dẫn đầu, VPBank và Techcombank là hai cái tên nổi bật khi lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng năm nay lần lượt tiến sát 30.000 tỷ đồng.

Trong đó, VPBank ghi nhận gần 30.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Techcombank cũng thu về 28.900 tỷ đồng (+24%). Không chỉ lập kỷ lục hoạt động kinh doanh nội bộ, đây cũng là kết quả lợi nhuận vượt trội so với phần lớn ngân hàng thương mại tư nhân còn lại trên thị trường.

Tính riêng quý III, VPBank đạt hơn 11.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 21%. Cùng giai đoạn, Techcombank ghi nhận 10.400 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay. Kết quả này giúp cả 2 gia nhập nhóm lãi hơn 10.000 tỷ một quý, đồng thời dẫn đầu trong số các ngân hàng tư nhân.

Tại VPBank, quy mô tài sản mở rộng nhanh là một trong những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận. Đến cuối tháng 9, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng riêng lẻ đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 30%, trong khi tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất tăng 34%, lên gần 987.000 tỷ đồng.

Với Techcombank, bên cạnh thu nhập lãi thuần, nguồn thu ngoài lãi đang đóng góp lớn vào kết quả chung. Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 17%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 11.800 tỷ, tăng 40%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng doanh nghiệp đạt 542.400 tỷ đồng, tăng 20%, với động lực chủ yếu đến từ giải ngân cho các dự án hạ tầng quốc gia quy mô lớn. Số dư tiền gửi khách hàng đạt 692.100 tỷ đồng, tăng 4%.

Trong khi đó, ACB cũng duy trì vị thế trong nhóm ngân hàng tư nhân có lợi nhuận lớn với hơn 16.600 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 74% kế hoạch năm. Thu nhập lãi thuần trong cùng giai đoạn của nhà băng này đạt hơn 23.000 tỷ đồng (+16%), còn thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng lên hơn 2.600 tỷ đồng (+16%).

Kết thúc quý III, số dư cho vay khách hàng của ACB đạt 765.000 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với đầu năm, động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Tổng huy động vốn cùng giai đoạn đạt hơn 807.000 tỷ đồng (+12%).

Nếu VPBank nổi bật về tốc độ mở rộng quy mô và Techcombank ghi dấu ấn ở khả năng gia tăng nguồn thu đa dạng, kết quả của ACB cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn là nền tảng quan trọng để duy trì lợi nhuận ở nhóm ngân hàng quy mô lớn.

Tuy nhiên, quy mô lớn không đồng nghĩa tất cả ngân hàng đều có tốc độ tăng trưởng vượt trội. Sacombank là trường hợp đáng chú ý khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt 5.893 tỷ đồng, giảm tới 47% so với cùng kỳ. Trong đó, khoản thu nhập lãi thuần đã giảm 18%, còn 17.517 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 8.206 tỷ đồng, gấp khoảng 3,5 lần cùng kỳ; lãi thuần kinh doanh ngoại hối đạt 1.400 tỷ đồng (+92%).

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 1,05 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng (+25%); dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 700.346 tỷ đồng (+12%).

Ngân hàng vừa và nhỏ tăng tốc

Nếu nhóm ngân hàng lớn tạo khác biệt bằng quy mô lợi nhuận, nhiều ngân hàng vừa và nhỏ lại thu hút sự chú ý nhờ tốc độ tăng trưởng cao.

Trong đó, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 4.301 tỷ đồng, tăng tới 85% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động cùng giai đoạn đạt khoảng 7.803 tỷ đồng, tăng 48%, trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 21%.

Nhờ chi phí tăng thấp hơn đáng kể so với đà tăng trưởng thu nhập, tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của ABBank đã giảm từ 33% xuống 27%. Diễn biến này cho thấy hiệu quả kiểm soát chi phí đang đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh, bên cạnh khả năng mở rộng nguồn thu.

Đáng chú ý, ABBank còn ghi nhận tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,8% vào cuối tháng 9, thấp hơn mục tiêu dưới 1,5% đặt ra cho cả năm. Tỷ lệ an toàn vốn duy trì trên 12%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo chuẩn Basel II. Những chỉ số này bổ sung góc nhìn về chất lượng tài sản và bộ đệm vốn cho nhà băng.

Tại BVBank, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 825 tỷ đồng, cũng tăng tới 90% so với cùng kỳ và vượt 18% kế hoạch năm. Trong khi đó, NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 1.574 tỷ đồng, tăng 141% và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Ở một nhóm khác, LPBank, TPBank và OCB cũng đạt tốc độ tăng trưởng tích cực sau 3/4 năm tài chính.

LPBank đạt 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng, tăng 8% so với cùng kỳ, trong khi dư nợ cho vay khách hàng tăng 23%, lên 481.569 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 25%, đạt 421.830 tỷ đồng.

TPBank ghi nhận 7.464 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 23%; tổng tài sản hợp nhất tăng 18% so với đầu năm, lên sát 600.000 tỷ đồng. OCB đạt hơn 4.123 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 20%, trong đó thu nhập ngoài lãi tăng 43%, còn thu thuần dịch vụ tăng 40%.

Ở nhóm ngân hàng có lợi nhuận thấp hơn, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng hơn 1.712 tỷ đồng, tăng 12%; VietABank đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 13%. Trong khi đó, PGBank đạt 930 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.