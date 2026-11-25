Nhiều ngân hàng thay "tướng" trong thời gian gần đây. Ảnh: Việt Linh.

Ngành ngân hàng Việt Nam những tháng cuối năm 2026 đang chứng kiến một đợt biến động nhân sự cấp cao. Tính từ đầu quý III đến nay, đã có khoảng 9 ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng có sự thay đổi đáng chú ý ở vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hoặc quyền Tổng giám đốc. Trong đó phải kể tới OCB, Sacombank, BIDV, Eximbank, Shinhan Việt Nam, SeABank, SCB, LPBank và PVcomBank.

Nhiều ngân hàng thay CEO

Ngày 23/11 vừa qua ghi nhận loạt biến động nhân sự cấp cao tại nhiều ngân hàng. Trong đó, tại LPBank, bà Vũ Nam Hương đã được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc, thay ông Vũ Quốc Khánh, người chuyển sang giữ chức Cố vấn cấp cao HĐQT.

Bà Vũ Nam Hương sinh năm 1983, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thị trường vốn. Trước khi gia nhập LPBank vào tháng 3/2024, bà từng có gần 16 năm làm việc tại Công ty Chứng khoán VNDirect, đảm nhiệm vị trí Giám đốc tài chính, sau đó là Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư IPA và Thành viên HĐQT Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Tại LPBank, bà từng phụ trách Ngân hàng Doanh nghiệp, Khối Thị trường và Quản trị Tài chính.

Cùng ngày, SCB đã bổ nhiệm ông Phạm Quang Tiến, Tổng giám đốc, làm Chủ tịch HĐQT thay ông Phan Đình Điền, người chuyển sang Agribank đảm nhiệm chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Ông Phạm Quang Tiến từng công tác tại BIDV, giữ chức Giám đốc chi nhánh tại TP.HCM. Năm 2022, khi SCB được đặt vào diện kiểm soát đặc biệt, ông được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ định tham gia HĐQT ngân hàng này. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc và tham gia điều hành hoạt động tái cơ cấu của SCB.

Bà Vũ Nam Hương, quyền Tổng giám đốc LPBank. Ảnh: LPB.

Tại SeABank, quá trình chuyển giao nhân sự diễn ra từ tháng 10. Ngày 22/10, ông Lê Văn Tần từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT, nhường vị trí cho bà Trần Thị Thanh Thủy. Ngân hàng đồng thời triển khai thủ tục trình NHNN phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Tần làm Tổng giám đốc, thay ông Lê Quốc Long kết thúc nhiệm kỳ 3 năm.

Đến ngày 23/11, ông Tần chính thức trở lại Ban điều hành trên cương vị Tổng giám đốc, đồng thời giữ chức Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Trước đó, ngày 21/11, PVcomBank cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam, thành viên HĐQT, làm quyền Tổng giám đốc, đánh dấu lần trở lại vị trí điều hành của ông Nam. Trước đó, ông từng giữ chức Tổng giám đốc ngân hàng từ tháng 11/2016.

BIDV, Sacombank, OCB kiện toàn ban lãnh đạo

Đầu tháng 11 trước đó, Sacombank cũng ghi nhận biến động lớn ở vị trí điều hành cao nhất. Ngày 2/11, HĐQT ngân hàng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó tổng giám đốc, giữ chức quyền Tổng giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng. Quyết định được đưa ra sau khi ông Loic Faussier thôi giữ chức Tổng giám đốc và chuyển sang làm Cố vấn cấp cao HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Bà từng công tác tại VPBank, LPBank trước khi gia nhập Sacombank để đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc.

Đáng chú ý, ông Loic Faussier chỉ mới giữ vị trí Tổng giám đốc Sacombank trong chưa đầy 4 tháng trước khi chuyển giao nhiệm vụ. Trước đó, ông được bổ nhiệm vào vị trí này từ đầu tháng 7/2026.

Một ngân hàng khác cũng trải qua quá trình chuyển giao CEO trong năm nay là OCB. Cuối tháng 5, sau khi ông Phạm Hồng Hải rời vị trí Tổng giám đốc, OCB đã bổ nhiệm ông Chris Shayan giữ chức quyền Tổng giám đốc từ ngày 1/6. Ông Shayan có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, đầu tư và phát triển ngân hàng số.

Tuy nhiên, đến ngày 21/10, OCB tiếp tục công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 26/10, thay ông Chris Shayan. Như vậy, chỉ trong khoảng 5 tháng, OCB đã hai lần điều chỉnh nhân sự ở vị trí cao nhất Ban điều hành.

Nếu nhóm ngân hàng tư nhân ghi nhận nhiều biến động ở vị trí Tổng giám đốc, tại nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước, BIDV là trường hợp đáng chú ý khi đồng thời thay đổi cả Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Cuối quý II, BIDV hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao với hai nhân sự mới. Ông Lê Ngọc Lâm, trước đó là Tổng giám đốc, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Trong khi đó, ông Hoàng Việt Hùng, Phó tổng giám đốc, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ngân hàng.

Ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT BIDV. Ảnh: BID.

Cả hai nhân sự đều trưởng thành từ hệ thống BIDV. Ông Lê Ngọc Lâm gia nhập ngân hàng từ năm 1997, từng trải qua nhiều vị trí quản lý và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ tháng 3/2021. Ông Hoàng Việt Hùng cũng có gần 30 năm công tác tại BIDV, từng đảm nhiệm các vị trí từ lãnh đạo chi nhánh đến Phó tổng giám đốc.

Trong khi đó, tại Eximbank, bà Phạm Thị Huyền Trang chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ tháng 8/2026 sau khi được NHNN chấp thuận. Đây là bước tiếp theo trong quá trình kiện toàn mô hình quản trị và triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của ngân hàng.

Không chỉ các ngân hàng trong nước, nhóm ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cũng ghi nhận sự thay đổi ở vị trí điều hành cao nhất. Ngày 19/9, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Ryu Je Eun làm Tổng giám đốc, thay ông Kang Gew Won, người giữ vị trí này từ tháng 3/2022.