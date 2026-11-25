TạiNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB), HĐQT gần đây có quyết định bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương giữ chức Quyền Tổng giám đốc ngân hàng từ ngày 23/11/2026. Cùng thời điểm, ông Vũ Quốc Khánh thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, nhưng vẫn gắn bó với nhà băng này trên cương vị Cố vấn cấp cao HĐQT.

Bà Vũ Nam Hương sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành tài chính - ngân hàng, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thị trường vốn. Trước khi gia nhập LPBank vào tháng 3/2024, bà từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Chứng khoán VNDirect, Tập đoàn Đầu tư IPA và Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Theo LPBank, việc kiện toàn vị trí đứng đầu Ban điều hành nằm trong quá trình chuẩn bị nguồn lực quản trị cho chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

LPBank bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương làm Quyền Tổng Giám đốc. Ảnh: LPBank.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã: SSB), từ ngày 25/11/2026, ông Lê Văn Tần chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của SeABank với thời hạn bổ nhiệm hai năm, thay ông Lê Quốc Long kết thúc nhiệm kỳ. Trước đó, ngày 23/11, ông Lê Văn Tần cũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Lê Văn Tần được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của SeABank. Ảnh: SeABank.

Phương án nhân sự này đã được SeABank chuẩn bị từ tháng 10/2026, khi HĐQT chấp thuận việc ông Lê Văn Tần thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và bầu bà Trần Thị Thanh Thủy đảm nhiệm vị trí này.

Ông Lê Văn Tần sinh năm 1970, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, từng trải qua nhiều vị trí trong bộ máy quản trị SeABank. Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên SeABank năm 2023, tính đến năm 2023, ông Lê Văn Tần đã có hơn 14 năm kinh nghiệm tại HĐQT ngân hàng.

Tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã: PCB), HĐQT đã có Quyết định số 21266 ngày 20/11/2026, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 21/11 cho đến khi có quyết định thay thế.

Ông Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 1975. Gia nhập PVcomBank từ năm 2013, ông Nguyễn Hoàng Nam từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trước khi đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc ngân hàng này từ tháng 11/2016. Từ tháng 7/2017, ông kiêm nhiệm chức Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc ngân hàng.

PVcomBank bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam làm Quyền Tổng Giám đốc. Ảnh: PVcomBank.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (mã: SCB), ngày 23/11, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Tiến, Tổng giám đốc SCB, giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng. Người tiền nhiệm là ông Phan Đình Điền được điều động về Agribank, đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng thành viên.

Trước khi tham gia bộ máy lãnh đạo SCB, ông Phạm Quang Tiến từng giữ chức Giám đốc chi nhánh BIDV. Ông là một trong những nhân sự được NHNN bố trí tham gia quản trị SCB sau khi ngân hàng được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022.

Trong thời gian công tác tại SCB, ông Tiến đã tham gia điều hành và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tái cơ cấu, quản lý và khai thác tài sản của ngân hàng.

Trước đó, ngày 2/11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - mã: STB) đã quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm Quyền Tổng giám đốc. Ông Loic Faussier thôi chức Tổng giám đốc ngân hàng và vẫn gắn bó với Sacombank ở vai trò Cố vấn cấp cao HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Theo Sacombank, nhiệm vụ trọng tâm của đội ngũ điều hành trong giai đoạn tới là triển khai chiến lược kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án tái cơ cấu ngân hàng.

Tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã: OCB), ông Dương Đức Hùng được bổ nhiệm chính thức giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 26/10/2026. Ông Dương Đức Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng giữ các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức trong nước và quốc tế.

Song song với việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, OCB bố trí ông Chris Shayan, người trước đó giữ chức Quyền Tổng giám đốc, phụ trách các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi, số hóa và phát triển kinh doanh bán lẻ.

Bên cạnh các quyết định bổ nhiệm người đứng đầu ban điều hành, nhiều ngân hàng cũng tiếp tục kiện toàn các thành viên ban điều hành và HĐQT.

TạiNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã: VIB), từ ngày 2/11/2026, ông Trần Chí Thanh và bà Đặng Thị Phương Diễm được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc, đồng thời tiếp tục phụ trách các lĩnh vực chuyên môn. Trong đó, ông Trần Chí Thanh đảm nhiệm Khối Nguồn vốn và Ngoại hối, còn bà Đặng Thị Phương Diễm phụ trách Khối Dịch vụ Vận hành. Cả hai đều là nhân sự nội bộ có thời gian công tác lâu năm tại VIB.

TạiTechcombank (mã: TCB), HĐQT ban hành quyết định ngày 28/10/2026, bổ nhiệm bà Phan Thị Hải Yến giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính (CIBG).

Ngày 4/11, HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (mã: MBB) cũng thông qua nghị quyết bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Minh giữ chức Phó Tổng giám đốc, tiếp tục duy trì nhân sự hiện hữu trong Ban điều hành.

Ở cấp quản trị, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/10 của Eximbank (mã: EIB) đã thông qua việc bầu bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc ngân hàng, vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau quyết định này, số lượng thành viên HĐQT Eximbank tăng từ 6 lên 7 người.

Theo Eximbank, việc bổ sung thành viên HĐQT là một phần trong lộ trình hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Tại KienlongBank (mã: KLB), ông Đào Ngọc Hải được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 từ ngày 1/10/2026, thay bà Đỗ Thị Tuyết Trinh từ nhiệm chức danh này.

Ông Hải có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm các công việc liên quan đến nguồn vốn, tài chính kế toán và kiểm toán nội bộ.