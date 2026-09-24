Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm lên 9%

Tại nhiều hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội, nhân viên tín dụng của nhiều ngân hàng đang chủ động chào mời khách hàng gửi tiết kiệm với mức lãi suất lên tới 9,4-9,5% một năm. Các mức lãi suất cao được chào mời và đi kèm với quà tặng, không kèm điều kiện mua thêm sản phẩm và có thể gửi được áp dụng cho các khoản tiền từ 100 triệu đồng trở lên.

Ảnh minh hoạ.

Đơn cử, NCB và MBV đều không yêu cầu về số tiền, mức lãi suất được tư vấn lần lượt là 9,35% và 9,04%. Một số ngân hàng có mức lãi suất trên 9% cho khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng có thể kể đến như GPBank (9,1 - 9,3%), OCB (9%), BaoVietBank (9%); từ 200 triệu đồng là Vikki Bank (9,2%), từ 300 triệu đồng là SHB (9,1%), VPBank (9%), Sacombank có mức lãi tiền giử 9% cho khoản tiền từ 500 triệu đồng trở lên.

Những lời chào này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa mức lãi suất niêm yết và mức lãi suất được giới thiệu trực tiếp tới khách hàng. Thay vì một biểu lãi suất chung, ngân hàng có thể sử dụng các chương trình ưu đãi, mã giới thiệu hoặc chính sách dành cho từng nhóm khách hàng để tăng sức cạnh tranh huy động vốn.

Đáng chú ý, mức lãi cao không chỉ xuất hiện ở những khoản tiền hàng tỷ đồng. Một số chương trình đã nhắm tới khách hàng có số dư từ 100 triệu đồng, cho thấy cuộc cạnh tranh huy động đang mở rộng xuống nhóm tiền gửi cá nhân phổ thông.

Với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng, mức lãi suất cao nhất được công khai trên website các ngân hàng hiện ở khoảng 7,9% một năm. Trong khi đó, các mức 9-9,5% thường đi kèm điều kiện về khách hàng, kỳ hạn, kênh gửi hoặc chương trình ưu đãi cụ thể.

Sự chênh lệch này phản ánh áp lực cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng. Khi khách hàng có thể dễ dàng so sánh lãi suất và chuyển tiền sau mỗi kỳ đáo hạn, việc giữ nguồn tiền hiện hữu trở nên không kém phần quan trọng so với thu hút khách hàng mới.