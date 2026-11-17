Một số khách hàng cũng gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền Zelle - hệ thống thanh toán ngang hàng (P2P) cho phép chuyển tiền nhanh chóng, được các ngân hàng lớn của Mỹ sử dụng.

Sự cố gián đoạn bắt đầu vào khoảng giữa trưa, khi nhiều khách hàng phản ánh không thể đăng nhập vào nền tảng ngân hàng trực tuyến và ứng dụng di động, không kiểm tra được số dư tài khoản cũng như không thể hoàn tất giao dịch.

Tính đến đầu giờ chiều 16/11 (giờ địa phương), trang web theo dõi sự cố mạng Downdetector đã ghi nhận hơn 4.700 báo cáo lỗi liên quan đến JPMorgan Chase, khoảng 2.000 báo cáo đối với Bank of America và hơn 1.000 trường hợp của Wells Fargo.

JPMorgan Chase xác nhận sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ, song khẳng định tiền của khách hàng vẫn được đảm bảo.

"Do một sự cố kỹ thuật, việc hoàn tất một số giao dịch đang mất nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng khách hàng vẫn có quyền truy cập vào tài khoản và nguồn tiền của mình", người phát ngôn của JPMorgan Chase cho biết.

JPMorgan Chase khẳng định sự cố kỹ thuật không phải do tấn công mạng gây ra, đồng thời nhấn mạnh đây là một sự cố riêng lẻ, chỉ liên quan đến lỗi phần mềm và không xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Sự cố ngân hàng xảy ra chỉ vài ngày sau khi ngành hàng không Mỹ ghi nhận tình trạng gián đoạn trên diện rộng ngày 13/11, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Giới chức hàng không đang điều tra các vấn đề có thể liên quan đến quá trình nâng cấp thiết bị của nhà thầu hoặc một thiết bị định tuyến dữ liệu bị hư hỏng.

Tuần trước, Microsoft cũng gặp sự cố dịch vụ trên diện rộng, ảnh hưởng đến các nền tảng Outlook và Teams, khiến nhiều doanh nghiệp và cơ quan chính phủ không thể sử dụng các dịch vụ liên lạc trực tuyến trong hơn 24 giờ. Công ty sau đó thông báo đã khôi phục hoạt động của các dịch vụ bị ảnh hưởng.