Một số khách hàng phản ánh khó khăn khi sử dụng thẻ ATM hoặc giao dịch tại chi nhánh. Ảnh: ABC7NEWS.COM

Theo trang Downdetector - chuyên theo dõi tình trạng gián đoạn dịch vụ trực tuyến, tính đến khoảng 14 giờ ngày 16-11, Chase ghi nhận hơn 4.700 báo cáo sự cố; Bank of America có khoảng 2.000 báo cáo; U.S. Bank khoảng 1.060 báo cáo; Wells Fargo khoảng 1.000 báo cáo. Khách hàng Capital One và Truist cũng thông báo gặp trở ngại khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Một số khách hàng cũng gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền Zelle.

Đại diện Chase xác nhận ngân hàng đang gặp sự cố kỹ thuật, khiến một số giao dịch mất nhiều thời gian xử lý hơn bình thường. Tuy nhiên, ngân hàng khẳng định khách hàng vẫn có thể truy cập tài khoản và sử dụng tiền trong tài khoản, ngân hàng đang khẩn trương khắc phục sự cố. Theo nguồn tin được NBC News dẫn lại, sự cố không liên quan đến tấn công mạng.

Sự cố ngân hàng xảy ra chỉ vài ngày sau khi ngành hàng không Mỹ ghi nhận tình trạng gián đoạn trên diện rộng (ngày 13-11), khiến hàng ngàn chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Giới chức hàng không đang điều tra các vấn đề có thể liên quan đến quá trình nâng cấp thiết bị của nhà thầu hoặc một thiết bị định tuyến dữ liệu bị hư hỏng.

Ngày 12-11, Microsoft cũng gặp sự cố dịch vụ trên diện rộng, ảnh hưởng đến các nền tảng Outlook và Teams, khiến nhiều doanh nghiệp và cơ quan chính phủ không thể sử dụng các dịch vụ liên lạc trực tuyến trong hơn 24 giờ. Công ty sau đó thông báo đã khôi phục hoạt động của các dịch vụ bị ảnh hưởng.