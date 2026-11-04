Nhiều ngân hàng giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn

Hơn 20 ngân hàng triển khai tín dụng ưu đãi, trong khi lãi suất cho vay phát sinh mới giảm 0,2-0,5%/năm.

Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ trưa 4-11. Ảnh: Nhật Bắc

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10-2026 do Văn phòng Chính phủ tổ chức trưa 4-11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Đây là kết quả bước đầu sau khi NHNN triển khai các giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường, trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng cao để phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, thời gian qua, mặt bằng lãi suất trên thị trường trong nước chịu nhiều áp lực. Nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng cao, trong khi tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng trung ương đã điều chỉnh tăng lãi suất.

Trước tình hình đó, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường. Đáng chú ý, trong tháng 10-2026, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất.

Theo chỉ đạo, các tổ chức tín dụng thực hiện giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất tiền gửi phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đồng thời, giảm từ 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Sau một thời gian ngắn triển khai, chính sách đã ghi nhận những kết quả bước đầu. Cụ thể, về lãi suất tiền gửi niêm yết, các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo chỉ đạo của NHNN.

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài giảm phổ biến ở mức 0,5%/năm. Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần giảm phổ biến từ 0,5-0,7%/năm.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết là tiền đề quan trọng để các ngân hàng thương mại có cơ sở tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Đối với lãi suất huy động thực tế, số liệu giai đoạn cuối tháng 10-2026 cho thấy, lãi suất tiền gửi phát sinh mới bình quân đã giảm khoảng 0,4%/năm so với giai đoạn giữa tháng 10-2026. Ở chiều cho vay, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân trong giai đoạn cuối tháng 10-2026 cũng giảm khoảng 0,2-0,5%/năm so với giai đoạn giữa tháng.

Đáng chú ý, hiện đã có khoảng hơn 20 ngân hàng công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 1,5-2%/năm.

Bên cạnh yêu cầu giảm lãi suất, NHNN tiếp tục triển khai giải pháp hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng. Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, NHNN tiếp tục phối hợp sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ, như: Nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ - VND kỳ hạn ngắn.

Đặc biệt, ngày 3-11, NHNN đã thông báo triển khai nghiệp vụ hoán đổi giữa ngoại tệ và VND kỳ hạn 6 tháng đối với các tổ chức tín dụng. Giải pháp này nhằm hỗ trợ nguồn vốn VND có kỳ hạn tương đối dài cho các tổ chức tín dụng, giúp hệ thống ngân hàng có nguồn vốn VND dồi dào hơn. Qua đó, góp phần giảm mặt bằng lãi suất và hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao.

Về định hướng điều hành thời gian tới, Phó Thống đốc cho biết, NHNN sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế thế giới và trong nước, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cụ thể, NHNN tiếp tục điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ, kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng. Đối với thị trường ngoại tệ, cơ quan này tiếp tục theo dõi sát diễn biến trong nước và quốc tế, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường. Việc điều hành tỷ giá sẽ được phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Về tín dụng, NHNN sẽ thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Mục tiêu là góp phần thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

NHNN đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế.

Các ngân hàng tiếp tục triển khai những chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Cùng với đó, việc áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng được đẩy mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng, bảo đảm quy trình chặt chẽ, an toàn. Đối với điều hành lãi suất, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất.