Nhiều nam thanh niên bị phạt tiền triệu vì thói lạng lách, 'bốc đầu'

Trên trang mạng xã hội chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an vừa thông tin về việc người cầm lái xe 2 bánh lạng lách, đánh võng tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, người điều khiển phương tiện là P.A.C sinh năm 2008 đã có hành vi lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho không chỉ bản thân mà còn với các phương tiện di chuyển xung quanh.

Theo quy định tại Nghị định 168 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238, hành vi lạng lách, đánh võng trên đường bộ bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng. Người vi phạm cũng bị tạm giữ phương tiện 10 ngày làm việc và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng.

Trước đó, Cục CSGT cũng đăng tải trường hợp một nam sinh trẻ tuổi khác tại tỉnh Thanh Hóa có hành vi "bốc đầu" khi cầm lái xe máy tại khu vực thuộc phường Hạc Thành (Thanh Hóa).

Hành vi "bốc đầu" của N.T.L (2010) tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Cục CSGT.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, N.T.L thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với 4 lỗi, gồm điều khiển xe môtô từ 50 cc trở lên khi chưa đủ 18 tuổi, điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái hoặc gương không có tác dụng, điều khiển xe chạy bằng một bánh và sử dụng biển số không hợp lệ.

Với loạt vi phạm trên, nam sinh bị xử phạt tổng cộng 9,25 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu phương tiện theo quy định.

Cả 2 trường hợp được Cục CSGT đăng tải đều cho thấy những hành vi điều khiển xe máy thiếu an toàn, đặc biệt là việc lạng lách, đánh võng hay biểu diễn kỹ thuật trên đường công cộng, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho người tham gia giao thông.

Theo Cục CSGT, người trẻ cần tập trung học tập và rèn luyện, thay vì chọn hành động cảm tính nguy hiểm chỉ vì muốn thể hiện bản thân. Phụ huynh cũng cần quản lý và nhắc nhở con em có ý thức chấp hành luật khi điều khiển phương tiện giao thông.