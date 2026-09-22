Nhiều món ăn chứa vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm tập thể tại Scavi Huế

Lãnh đạo TP. Huế thăm hỏi, động viên các công nhân Scavi Huế bị ngộ độc thực phẩm nhập điều trị tại bệnh viện. Ảnh: V.B

Ngày 22.9, Sở Y tế đã có báo cáo gửi UBND TP. Huế về việc kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế (đóng tại Khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền).

Theo đó, căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, Sở Y tế TP. Huế ghi nhận nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến các vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus.

Các vi khuẩn này xuất hiện trong một số món ăn được sử dụng tại bếp ăn tập thể của Công ty Scavi Huế. Cụ thể là các món ăn gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Qua xác minh, điều tra của cơ quan chức năng đã ghi nhận trong các buổi ăn trưa ngày 10.9 và 11.9, bếp ăn tập thể tại Scavi Huế đã phục vụ gần 8.000 suất ăn cho người lao động. Người xuất hiện triệu chứng ngộ độc sớm nhất là lúc 13 giờ ngày 10.9.

Đến 9 giờ ngày 11.9, một số người tiếp tục đau bụng, sốt, nôn, tiêu chảy và được bộ phận y tế của Scavi Huế xử lý ban đầu. Tuy nhiên, do số công nhân có triệu chứng tương tự tăng liên tục nên Công ty đã chuyển các bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền để điều trị.

Hiện nay, 222 bệnh nhân đã được xuất viện, gồm 198 người được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và 24 người tại Trung tâm Y tế Phong Điền. Công ty cũng đã hỗ trợ chi phí điều trị cho người lao động bị ảnh hưởng.

Bếp ăn tập thể tại Scavi Huế do Công ty TNHH MTV Huế Thành khai thác. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế đã đình chỉ hoạt động của bếp ăn này. Hiện Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.