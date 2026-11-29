Trong đó, Chi đoàn khu phố 31 (phường Minh Phụng) vừa triển khai công trình thanh niên “Thu gom ve chai - Góp yêu thương, trao sẻ chia”. Đoàn viên, thanh niên tích cực thu gom, phân loại giấy vụn, chai nhựa... để bán gây quỹ, hỗ trợ những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. Nguồn quỹ được tích góp sẽ mang đến sự hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm động lực để các bạn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình “Thu gom ve chai - Góp yêu thương, trao sẻ chia”. Ảnh: CẨM TUYẾT

Trong khi đó, Chi đoàn Ấp 1 (xã Tân Nhựt) vừa ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh - Thu gom rác thải tái chế” ở Văn phòng Ấp 1, vận động đoàn viên, người dân phân loại, tập kết chai nhựa, lon nước, giấy vụn, bìa carton... tại địa điểm chung. Các vật liệu sau thu gom được chuyển đi tái chế, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường.

Mô hình còn khuyến khích người dân hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, tận dụng vật liệu bỏ đi để tạo ra những đồ vật có giá trị hữu ích.