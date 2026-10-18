Nhiều mô hình hiệu quả hướng đến giảm nghèo bền vững khu vực Đông Lâm Đồng

Những suất học bổng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để học sinh Trường Tiểu học và THCS Thuận Hòa vượt khó, vươn lên trong học tập và nuôi dưỡng ước mơ

Từ trao học bổng, góp vốn xoay vòng đến thu gom phế liệu gây quỹ, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi… mỗi mô hình mang một cách làm riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, tạo thêm cơ hội để họ vươn lên.

Sẻ chia khó khăn bằng những việc làm thiết thực

Tại xã Hàm Thuận Bắc, tinh thần tương trợ đang được lan tỏa bằng nhiều hoạt động hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đoàn Thanh niên xã phối hợp với doanh nghiệp trao 30 suất học bổng với tổng trị giá 15 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Thuận Hòa.

Chương trình trao tặng 30 suất học bổng với tổng trị giá 15 triệu đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Với các em học sinh, những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự động viên để tiếp tục đến trường, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ. Mỗi phần quà được trao đi cũng là một thông điệp về sự quan tâm của cộng đồng đối với những học sinh đang phải nỗ lực vượt qua nhiều trở ngại trong cuộc sống.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” do hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đông Lâm Đồng triển khai đang tạo ra những giá trị thiết thực.

Phụ nữ xã Đông Giang cùng nhau thu gom, phân loại phế liệu, vừa bảo vệ môi trường, vừa xây dựng tinh thần đoàn kết

Phế liệu được người dân thu gom, phân loại rồi bán, số tiền thu được đưa vào quỹ “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Những vật dụng tưởng như bỏ đi nhờ đó được chuyển hóa thành nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp cần trợ giúp đột xuất.

Bà Bờ Đam Thị Hiểm, Chủ tịch Hội LHPN xã La Dạ cho biết, điểm đáng chú ý của mô hình nằm ở sự kết hợp giữa bảo vệ môi trường và công tác an sinh xã hội. Người dân vừa hình thành thói quen thu gom rác tái chế, hạn chế lượng rác thải ra môi trường, vừa trực tiếp góp sức chăm lo cho những hoàn cảnh cần được hỗ trợ.

Các mô hình không chỉ dừng ở tuyên truyền mà được cụ thể hóa bằng những việc làm hằng ngày, để mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ cho cộng đồng. Bà Bờ Đam Thị Hiểm, Chủ tịch Hội LHPN xã La Dạ

Nguồn quỹ được hình thành trên tinh thần tự nguyện và hướng đến những nhu cầu thiết thực như hỗ trợ sửa chữa nhà ở, cây giống, con giống, công cụ sản xuất, chi phí học tập, chữa bệnh hoặc cứu trợ trong những trường hợp khó khăn đột xuất.

Cách làm này cũng góp phần đưa cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” tại xã La Dạ lan tỏa tinh thần sống xanh, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống sạch, đẹp và gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

Trao cơ hội để người khó khăn tự tin vươn lên

Nếu “Ngôi nhà xanh” tận dụng nguồn lực từ việc thu gom phế liệu thì mô hình góp vốn xoay vòng của Chi hội Phụ nữ Chăm thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc lại tạo điều kiện để hội viên có thêm nguồn lực phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn do chị em cùng đóng góp và luân chuyển, nhiều phụ nữ có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập.

Nhờ được hỗ trợ vốn từ mô hình góp vốn xoay vòng, chị Thông Thị Vui, thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc chuyển sang trồng chanh mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập

Chị Thông Thị Vui là một trường hợp cho thấy hiệu quả của cách hỗ trợ này. Từ khoảng 500 trụ thanh long, với sự hỗ trợ vốn của chi hội phụ nữ thôn, chị chuyển hướng sang trồng chanh, tắc cùng các loại rau, củ, quả.

Diện tích sản xuất không thay đổi nhiều, nhưng tư duy làm kinh tế đã có sự chuyển biến. Nguồn vốn xoay vòng từ chi hội trở thành một trong những điểm tựa giúp chị mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, mang lại hiệu quả cao hơn.

Nhờ chi hội phụ nữ tạo điều kiện vay vốn nuôi bò, kinh tế gia đình chị Thông Thị Vang ngày càng phát triển

Một mô hình khác để lại dấu ấn trong công tác an sinh xã hội là chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” được Hội LHPN xã Nam Thành triển khai từ năm 2023. Đến nay, chương trình đã kết nối các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho 17 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Mỗi em mang một hoàn cảnh khác nhau. Có em mất cha mẹ vì bệnh tật, có em sống cùng ông bà đã lớn tuổi, mất sức lao động, có em thiếu sự chăm sóc của gia đình từ khi còn nhỏ. Dù vậy, nhiều em vẫn nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và tìm cách vượt lên nghịch cảnh.

Mỗi phần quà được trao giúp các em có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ

Em Nguyễn Thanh Duy, mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống cùng ông bà nội, là một trong những trường hợp như thế. Duy được thầy cô nhận xét là chăm ngoan, lễ phép, có nghị lực và luôn cố gắng trong học tập. Sự đồng hành của chương trình vì vậy không chỉ giúp em có thêm điều kiện vật chất mà còn mang đến một điểm tựa tinh thần trên hành trình học tập và trưởng thành.

Bà Lê Thị Thu Sang, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Thành chia sẻ, sau hơn 3 năm triển khai, chương trình đã trở thành cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái với trẻ em kém may mắn. Mỗi sự chung tay của cộng đồng là thêm một động lực để các em có thêm niềm tin, nghị lực và tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình.

Sự linh hoạt, sáng tạo trong cách triển khai các mô hình, gắn với điều kiện và nhu cầu thực tiễn của từng địa bàn đã đưa chủ trương đi vào cuộc sống, khơi dậy tinh thần chủ động, lan tỏa những giá trị nhân văn và tạo nên chuyển biến bền vững từ cơ sở.

Hội LHPN xã Bắc Bình vận động các hội viên và nhà hảo tâm hỗ trợ 80 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh đồng bào Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Phan Hòa

Điểm chung của các mô hình không nằm ở quy mô lớn hay nhỏ, mà ở giá trị được tạo ra từ sự chung tay. Một món phế liệu, một khoản vốn xoay vòng, một suất học bổng hay một sự đồng hành đúng lúc đều có thể trở thành nguồn động viên đối với người đang gặp khó khăn.

Khi phong trào được đặt trong đời sống và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, mỗi hành động nhỏ sẽ góp phần tạo nên nguồn lực lớn hơn. Đó cũng là cách các cuộc vận động tại khu vực phía Đông Lâm Đồng tiếp tục lan tỏa bằng những câu chuyện đời thường, thiết thực và giàu tính nhân văn.