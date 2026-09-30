Nhiều mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch

Các mô hình gồm: nhà văn hóa dân tộc gắn với sinh hoạt cộng đồng, giới thiệu bản sắc văn hóa; đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở thuộc Dự án 6 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) gắn với xây dựng điểm đến du lịch; truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể với sự tham gia của nghệ nhân và cộng đồng.

Bên cạnh đó là các mô hình: phục dựng lễ hội truyền thống gắn với quảng bá du lịch văn hóa; bảo tồn nghề thủ công, tri thức dân gian gắn với sinh kế; xây dựng đội văn nghệ truyền thống, câu lạc bộ văn hóa dân gian phục vụ biểu diễn, giao lưu văn hóa. Các mô hình góp phần đưa hoạt động bảo tồn văn hóa đến gần cộng đồng, phát triển du lịch tại địa phương.