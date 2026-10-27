Nhiều máy iPhone Duo bị nứt rãnh gập màn hình và chi phí sửa chữa đắt đỏ tới 26 triệu đồng

Vừa chính thức bước vào phân khúc điện thoại màn hình gập, mẫu iPhone Duo của Apple đã nhanh chóng vấp phải những ý kiến trái chiều về độ bền phần cứng. Trên nhiều diễn đàn công nghệ quốc tế, không ít chủ sở hữu phản ánh màn hình hiển thị bên trong đột ngột xuất hiện đường nứt hoặc sọc kẻ dọc theo nếp gấp bản lề dù thiết bị không hề chịu va chạm vật lý hay đánh rơi. Tình trạng này khiến vấn đề chi phí sửa chữa thay thế linh kiện trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ.

Các sự cố nứt rãnh gập được ghi nhận trên iPhone Duo

Trường hợp nhận được nhiều sự quan tâm nhất đến từ tài khoản Reddit Midnight_Slump tại Australia, được chuyên trang PhoneArena đăng tải. Người dùng này cho biết chiếc iPhone Duo mới chỉ được kích hoạt khoảng 6 giờ và thao tác đóng mở chưa tới 20 lần. Trong lúc gập mở thông thường, một tiếng rắc bất ngờ phát ra và bề mặt tấm nền dẻo lập tức nứt toác theo chiều dọc bản lề. Sau khi tiếp nhận phản ánh, phía Apple Store đã gửi lời xin lỗi và tiến hành đổi một thiết bị hoàn toàn mới cho khách hàng.

Lỗi màn hình ở một số máy iPhone Duo (Ảnh: Reddit)

Bên cạnh đó, các sự cố tương tự cũng được báo cáo tại Dallas (Mỹ) khi thiết bị hỏng ngay trong quá trình cài đặt ban đầu sau khoảng 4 lần gập mở, cũng như tại Apple Store ở Toronto (Canada). Dù vậy, các bài thử nghiệm độ bền sớm trước thời điểm mở bán với tần suất gập hàng nghìn lần chỉ ghi nhận tình trạng hao mòn cơ học chứ không xuất hiện vết nứt gãy. Do số lượng máy gặp lỗi trên thực tế vẫn ở quy mô nhỏ, giới chuyên môn nhận định chưa đủ căn cứ để kết luận iPhone Duo gặp lỗi thiết kế hàng loạt.

Quy định bảo hành và bài toán chi phí khắc phục

Tại Việt Nam, iPhone Duo mở đặt trước từ 19h00 ngày 16/10/2026 và chính thức giao đến tay người tiêu dùng từ ngày 23/10/2026 với mức giá dao động từ 64,99 triệu đồng (bản 256GB) đến khoảng 104 triệu đồng (bản 2TB). Quyền lợi của khách hàng sẽ căn cứ theo chính sách Bảo hành giới hạn một năm bản tiếng Việt do Apple áp dụng từ ngày 01/03/2023, bao gồm cam kết xử lý các lỗi về vật liệu và gia công.

Khi được xác định đủ điều kiện bảo hành, thiết bị có thể được sửa chữa bằng linh kiện chính hãng, đổi thân máy tương đương hoặc hoàn tiền. Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ hãng sẽ từ chối trách nhiệm đối với các hư hỏng do tai nạn, lạm dụng hoặc tự ý can thiệp phần cứng. Vì vậy, yếu tố quyết định việc người dùng có được miễn phí khắc phục sự cố hay không phụ thuộc hoàn toàn vào kết luận thẩm định của kỹ thuật viên tại trung tâm ủy quyền.

Bảng giá dịch vụ ngoài bảo hành và gói quyền lợi mở rộng

Trong trường hợp vết nứt bị từ chối bảo hành, người dùng sẽ phải chi trả một khoản kinh phí rất lớn. Dựa trên bảng phí dịch vụ ngoài bảo hành ước tính được Apple công bố tại Mỹ vào ngày 14/10/2026 (giờ địa phương), chi phí thay thế màn hình gập bên trong lên tới 999 USD (khoảng 26 triệu đồng), tương đương một nửa giá bán khởi điểm của thiết bị (1.999 USD).

Đối với thị trường Việt Nam, hãng chưa đưa ra biểu phí ngoài bảo hành cố định mà sẽ do các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền báo giá sau khi kiểm tra máy. Để phòng ngừa rủi ro, người dùng có thể chi thêm 8.999.000 đồng để mua gói AppleCare+, cao hơn 2.900.000 đồng so với gói của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max (6.099.000 đồng). Gói này hỗ trợ sửa chữa không giới hạn số lần cho các lỗi do rơi vỡ hoặc vào nước, với mức phí tượng trưng 549.000 đồng cho lớp phủ màn hình, 799.000 đồng cho màn hình ngoài hoặc kính lưng, và 2.649.000 đồng đối với màn hình gập bên trong cùng chính sách thay pin miễn phí khi dung lượng xuống dưới 80%.