Nhiều máy bay châu Âu phải chuyển hướng khẩn cấp vì đe dọa đánh bom

Hãng hàng không Aer Lingus cho biết chuyến bay EI402 từ Dublin (Ireland) đến Rome (Ý) đã hạ cánh an toàn tại sân bay Évreux, cách Paris khoảng 100 km về phía tây, sau khi được yêu cầu chuyển hướng vì lý do an ninh.

Máy bay Airbus A320 của hãng được chuyển hướng đến căn cứ không quân Évreux của Pháp. Văn phòng Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết đang theo dõi sát tình hình.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy máy bay Aer Lingus đã đổi hướng khi bay gần Paris, sau đó bay vòng quanh khu vực Évreux và phát tín hiệu khẩn cấp.

Không quân Pháp đã điều động máy bay ngay sau khi nhận được thông báo về mối đe dọa. Máy bay chở khách sau đó được hộ tống đến sân bay Évreux, phía tây Paris.

Một máy bay Airbus A320 của Aer Lingus. Ảnh: CC/Wiki

Trong khi đó, một chuyến bay của Finnair khởi hành từ Helsinki (Phần Lan), do hãng hàng không thuê chuyến Jettime khai thác, đã hạ cánh bình thường tại Vienna (Áo) hôm 5/11 sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom, theo người phát ngôn Finnair.

Trước đó, Finnair cũng xác nhận một chuyến bay khác của hãng đến Rome phải chuyển hướng sau khi nhận được cảnh báo tương tự.

Một máy bay của hãng hàng không LOT (Ba Lan), khởi hành từ Warsaw, cũng đã hạ cánh an toàn tại sân bay Brussels (Bỉ) sau khi xuất hiện báo cáo về một sự cố đáng ngờ. Người phát ngôn sân bay Brussels cho biết không cần triển khai thêm các biện pháp an ninh.

Các sự cố mới nhất xảy ra chỉ hai ngày sau khi khoảng 10 chuyến bay tại châu Âu nhận được cảnh báo đánh bom hôm 3/11. Loạt đe dọa này khiến sân bay Warsaw phải tạm thời đóng cửa, đồng thời buộc các máy bay quân sự tại Rome phải cất cánh khẩn cấp.

Các cuộc kiểm tra an ninh quy mô lớn sau đó không phát hiện chất nổ trên những máy bay liên quan. Tất cả các chuyến bay đều hạ cánh an toàn tại những thành phố khác nhau ở châu Âu, cách nhau chỉ vài giờ.

Hãng hàng không giá rẻ Ryanair của Ireland dường như chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt đe dọa hôm 3/11, khi có tới 4 chuyến bay đến các điểm đến khác nhau trở thành mục tiêu.