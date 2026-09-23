Nhiều mẫu thực phẩm vụ hơn 40 người ngộ độc ở Quảng Trị phát hiện vi khuẩn

Sau thời gian điều trị, sức khoẻ các bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Ngày 23/9, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, Viện Pasteur Nha Trang vừa có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan vụ hàng chục người nhập viện do ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 11 mẫu thực phẩm được lấy để phục vụ công tác điều tra vụ việc, có 9 mẫu dương tính với Salmonella spp., gồm: chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, bánh mỳ, bánh sandwich và nước xíu.

Kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng về các mẫu thực phẩm liên quan.

Đối với các mẫu bệnh phẩm, có 11/13 mẫu phát hiện Salmonella spp.; trong đó, một mẫu đồng thời phát hiện Salmonella spp. và Staphylococcus aureus. Hai mẫu còn lại không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

Theo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị, Salmonella spp. là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp, với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại đã thông tin, từ ngày 14-15/9, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm ở thôn Cam Chính, xã Cam Lộ xuất hiện các triệu chứng, như: Đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy và mất nước.

Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Lộ sau đó tiếp nhận, điều trị 46 bệnh nhân liên quan đến vụ việc.

Ngay sau khi nắm thông tin, lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương xác minh vụ việc, xác định nguyên nhân.

Chi cục An toàn thực phẩm đã lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm của những trường hợp liên quan, gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

Hiện sức khoẻ của những người nhập viện đã ổn định và xuất viện.