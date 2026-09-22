Nhiều mảnh vỡ máy bay MH370 đã được tìm thấy hé lộ bí mật không tưởng?

Nhiều mảnh vỡ máy bay MH370 đã được tìm thấy

Phần cánh phụ máy bay (flaperon) được tìm thấy trên đảo Réunion và được xác nhận là của MH370.

Thông tin trên Đời sống và Pháp luật dịch từ thediplomat, Malaysia đã gia hạn thêm một năm thỏa thuận với Ocean Infinity, công ty thăm dò đáy biển có trụ sở tại Anh và Mỹ, để tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia Airlines. Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke, Nội các nước này đã phê duyệt việc kéo dài thỏa thuận với Ocean Infinity đến ngày 30/6/2027. Hợp đồng được thực hiện theo nguyên tắc "không tìm thấy, không tính phí", tức công ty chỉ được thanh toán nếu xác định được vị trí xác máy bay.

"Quyết định này thể hiện cam kết liên tục và kiên định của Chính phủ trong việc mang lại sự khép lại cho thân nhân của các hành khách trên chuyến bay MH370", ông Loke cho biết.

MH370 biến mất ngày 8/3/2014, khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Chiếc Boeing 777 khi đó chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Vụ mất tích nhanh chóng trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không. Malaysia, Australia, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia và tổ chức đã tham gia các chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, nhưng đến nay vị trí chính xác của máy bay vẫn chưa được xác định.

Trong báo cáo điều tra dài 495 trang công bố tháng 7/2018, các nhà chức trách Malaysia cho biết máy bay đã thay đổi hướng bay khoảng 40 phút sau khi cất cánh. Báo cáo cho rằng máy bay nhiều khả năng đã đi về phía nam Ấn Độ Dương và có thể rơi xuống khu vực này.

Một số mảnh vỡ được tìm thấy dọc bờ biển châu Phi và trên các đảo ở Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, chỉ một số mảnh được xác nhận hoặc xác định có khả năng thuộc về MH370.

Sau khi phát hiện và xác nhận những mảnh vỡ của máy bay MH370, các nhà khoa học đang tính hành trình trôi dạt của chúng để khoanh vùng nơi chiếc máy bay xấu số nằm lại.

Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh (Ảnh: airlineratings)

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Western Australia (UWA) từng xây dựng mô hình máy tính để mô phỏng đường trôi của các mảnh vỡ MH370. Mô hình này dự đoán chính xác vị trí dạt vào bờ của 18 trong số 22 mảnh vỡ được tìm thấy hoặc xác định trong quá trình nghiên cứu.

Tỷ lệ 82% là một thành tích đáng chú ý. Nhưng bài toán thực tế phức tạp hơn nhiều.

Ocean Infinity từng tham gia tìm kiếm MH370. Năm 2018, công ty đã thực hiện một chiến dịch tìm kiếm dưới đáy biển nhưng không tìm thấy chiếc máy bay. Trước đó, cuộc tìm kiếm do Malaysia, Australia và Trung Quốc phối hợp tại khu vực phía nam Ấn Độ Dương cũng không đem lại kết quả.

Đến tháng 3/2025, Ocean Infinity ký một thỏa thuận mới với Malaysia để nối lại hoạt động tìm kiếm. Khu vực được xác định trong thỏa thuận có diện tích khoảng 15.000 km² ở phía nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm bị trì hoãn đến cuối năm do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Khu vực tìm kiếm máy bay MH370 dịch chuyển 1.100 km

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường dịch từ Particle, không chỉ những tín hiệu cuối cùng kết nối MH370 với vệ tinh Inmarsat, tốc độ và lượng nhiên liệu của chiếc Boeing 777 cũng trở thành dữ liệu quan trọng giúp các chuyên gia giới hạn nơi máy bay có thể đã kết thúc hành trình.

Ngày 28/3/2014, ba tuần sau khi MH370 biến mất, khu vực tìm kiếm chiếc Boeing 777 bất ngờ được dịch chuyển tới 1.100 km về phía đông bắc.

Theo Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB), quyết định này xuất phát từ phân tích radar mới. Dữ liệu cho thấy MH370 đã bay nhanh hơn ước tính trước đó trong đoạn từ Biển Đông tới eo biển Malacca, sau đó hoàn toàn mất dấu vết.

Chi tiết tưởng chừng nhỏ này làm thay đổi đáng kể các tính toán.

Máy bay bay nhanh hơn đồng nghĩa với mức tiêu thụ nhiên liệu lớn hơn. Vì vậy, MH370 có thể còn ít nhiên liệu hơn so với ước tính trước đó và không thể bay xa về phía nam Ấn Độ Dương như những tính toán ban đầu.

Khu vực tìm kiếm vì thế được chuyển 1.100 km về phía đông bắc, tới một vùng rộng khoảng 319.000 km2, cách thành phố Perth của Australia khoảng 1.850 km về phía tây.

Tuy nhiên, nhiên liệu không chỉ đóng vai trò trong lần thay đổi khu vực tìm kiếm này.

Trong quá trình xác định nơi MH370 có thể nằm dưới đáy biển, các chuyên gia tiếp tục sử dụng khả năng hoạt động của máy bay như một giới hạn vật lý cho hành trình.

Sau hơn 12 năm kể từ khi MH370 biến mất, chiếc Boeing 777 vẫn chưa được tìm thấy. Việc Malaysia tiếp tục gia hạn thỏa thuận cho thấy hoạt động tìm kiếm sẽ được duy trì, trong khi Ocean Infinity có thêm thời gian để khảo sát khu vực được xác định là mục tiêu tìm kiếm.