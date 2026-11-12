Nhiều lãnh đạo quốc tế sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Chuỗi hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 bắt đầu từ ngày 14/11. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 15/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines (PICC), theo Thông tấn xã Philippines (PNA).

Phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao ASEAN cũng dự kiến diễn ra trong ngày 15/11. Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva sẽ phát biểu tại phiên họp.

Các hội nghị liên quan dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 17/11, với sự tham gia của các lãnh đạo ASEAN và đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga, Liên Hợp Quốc và Mỹ.

Ngày 17/11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr dự kiến thực hiện nghi thức chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Singapore.

Chương trình ngày 17/11 sẽ khép lại với Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Mỹ, có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 sẽ diễn ra ngày 15/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines. Ảnh: PNA

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 14 đến 17/11 tại Manila, Philippines. Đây là hoạt động trọng tâm trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines, với chủ đề “Navigating Our Future, Together” (Cùng nhau định hướng tương lai).

Hội nghị dự kiến tập trung vào các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác của Hiệp hội trong thời gian tới.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, sự tham gia của các nhà lãnh đạo và đại diện các tổ chức quốc tế thể hiện “khả năng quy tụ đặc biệt của ASEAN và vai trò của Hiệp hội như một nền tảng đối thoại và hợp tác” với cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ASEAN tăng cường hợp tác với các đối tác chủ chốt trên thế giới nhằm nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế khu vực.

“Khi Philippines quy tụ các nhà lãnh đạo ASEAN và các đối tác từ khắp khu vực cũng như cộng đồng quốc tế, chúng tôi mong đợi những hoạt động tiếp xúc góp phần khẳng định giá trị của đối thoại, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và tăng cường khả năng ứng phó tập thể trước những thách thức chung,” PNA dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines.

“Philippines tiếp tục cam kết thúc đẩy xây dựng một ASEAN hòa bình, có khả năng chống chịu và sẵn sàng cho tương lai, trong đó hợp tác khu vực mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân,” Bộ Ngoại giao Philippines cho biết.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: Facebook/@ASEAN 2026 PH﻿ (tài khoản Facebook của Philippines trong Năm Chủ tịch ASEAN 2026)

Trong video đăng sáng 12/11 trên mạng xã hội Facebook, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho rằng Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 là dịp để quốc gia này giới thiệu sự sáng tạo, tay nghề thủ công, lòng hiếu khách và các điểm đến du lịch tới các nhà lãnh đạo và du khách quốc tế. Nhà lãnh đạo Philippines cũng cho rằng đây là cơ hội để các nước trong khu vực tăng cường đối thoại, thấu hiểu lẫn nhau và cùng tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề chung. “Nhiều vấn đề trong số này không thể được giải quyết chỉ bằng nỗ lực của một quốc gia. Đó là lý do ASEAN có vai trò vô cùng quan trọng,” ông Ferdinand Marcos Jr nói.

Tùng Dương