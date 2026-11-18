Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp dự Hội nghị CEO APEC ngày 17/11 - Ảnh: Facebook/John Lee/SCMP

Theo một người từng tham gia tổ chức các hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trước đây, các CEO thường không nhận được chương trình rõ ràng từ trước khi sự kiện diễn ra. Bên cạnh đó, một số CEO không thể tham dự do trùng lịch.

“Có cảm giác mọi thứ biến động quá nhiều trong thời gian quá lâu”, người này nói với tờ báo Nikkei Asia. Vài ngày trước khi Hội nghị CEO APEC năm nay khai mạc, chương trình phát biểu vẫn đang được thảo luận.

Bà Jane Fraser, CEO ngân hàng Citigroup, và ông Joaquin Duato, chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO công ty Johnson & Johnson, đều từng phát biểu tại hội nghị APEC năm ngoái ở Hàn Quốc, nhưng không có tên trong chương trình của sự kiện CEO năm nay.

Mức độ tham dự thay đổi theo từng năm. Trong số những gương mặt thường xuyên góp mặt nhưng năm nay vắng bóng còn có ông Jamie Dimon, chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO ngân hàng JPMorgan, và ông Satya Nadella, chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO công ty Microsoft.

Ông Jensen Huang, cựu CEO công ty chế tạo chip trí tuệ nhân tạo (AI) Nvidia, người tuần trước từ chức sau bê bối liên quan đến mối quan hệ ngoại tình với một phụ nữ bị nghi làm gián điệp cho Trung Quốc, cũng không tham dự. Năm ngoái, ông là tâm điểm chú ý tại hội nghị ở Hàn Quốc.

Trong số diễn giả tham gia các phiên thảo luận tại Thâm Quyến có bà Carol Tome, CEO công ty UPS, ông Ryan McInerney, CEO công ty Visa, và ông Enrique Lores, CEO công ty PayPal.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tiên tiến của Trung Quốc cũng có tên trong chương trình, gồm ông Wang Chuanfu, CEO nhà sản xuất xe điện BYD; ông Lei Jun, nhà sáng lập, chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO công ty điện tử và ô tô Xiaomi; và ông Liu Jincheng, chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà sản xuất pin lớn EVE Energy.

Theo ban tổ chức, hơn 2.000 đại diện doanh nghiệp và quan chức chính phủ sẽ tham dự sự kiện kéo dài hai ngày này, do Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT) tổ chức. Trong số các doanh nghiệp tham gia có 115 công ty thuộc danh sách Fortune Global 500, gần 20% trong đó là doanh nghiệp Mỹ.

Hiện chưa rõ liệu một số CEO có đồng hành cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các hoạt động ngoài khuôn khổ Hội nghị CEO hay không. Ông Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX, không có tên trong danh sách khách mời của sự kiện, nhưng một số thông tin cho biết ông sẽ đi cùng Tổng thống Trump.

Hồi tháng 5, một nhóm nhỏ lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đã tháp tùng ông Trump tới Bắc Kinh. Trong nhóm có ông Huang, ông Musk và ông Tim Cook, người khi đó là CEO Apple và nay là chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

Sự vắng mặt của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đáng chú ý bởi Hội nghị CEO APEC thường tạo cơ hội để họ tiếp xúc trực tiếp với giới lãnh đạo chính trị Trung Quốc và các CEO châu Á khác. Sự kiện năm nay diễn ra giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng vì bê bối liên quan đến Nvidia và nỗ lực của Washington nhằm siết kiểm soát xuất khẩu chip, cùng với cuộc tranh luận toàn cầu về tương lai và mức độ an toàn của AI.

Với những người tham dự, hội nghị còn có thể là cơ hội hiếm hoi để trực tiếp nghe nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc phát biểu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến phát biểu vào ngày thứ hai của sự kiện. Đây sẽ là lần đầu ông phát biểu tại Hội nghị CEO APEC kể từ kỳ họp năm 2018 ở Port Moresby, thủ đô Papua New Guinea. Tại hội nghị ở Bangkok tháng 11/2022, các đại biểu chỉ nhận được bài phát biểu bằng văn bản của ông.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 Trung Quốc đăng cai APEC, diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế ven Thái Bình Dương, trong đó có Mỹ và Nga. Cuộc họp cấp bộ trưởng vốn thường tổ chức trực tiếp đã chuyển sang hình thức trực tuyến hồi đầu tháng này.

Theo bà Wendy Cutler, cựu quan chức từng phụ trách xây dựng và triển khai chương trình nghị sự về thương mại, đầu tư của Mỹ tại APEC, ban tổ chức dường như đã thu hẹp một số hoạt động thường thấy ở các diễn đàn như vậy.

“Điều này dường như trái ngược rõ rệt với cách Trung Quốc đối xử với các cuộc họp quốc tế hiện nay”, bà Cutler nhận định với Nikkei Asia. Theo bà, Trung Quốc thường muốn khẳng định vai trò dẫn dắt và khả năng tổ chức một cuộc họp thành công.