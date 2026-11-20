Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Mạnh C. sinh năm 1972, thường trú: Tổ dân phố Đồng Tâm 15 (nay là tổ dân phố Đồng Tâm 9), phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Mạnh C. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng với bà B. (mẹ của A). Trong những lần A. đến chơi và thăm mẹ, do ở cùng nhà bà B nên bị cáo đã lợi dụng sự gần gũi để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra, từ cuối tháng 4/2024 đến cuối tháng 5/2025, Nguyễn Mạnh C. thực hiện hành vi giao cấu với A. 5 lần. Khi xảy ra các hành vi, A. thuộc độ tuổi từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Đến tháng 6/2026, A. kể sự việc với mẹ, sau đó gọi đến Tổng đài 111 để phản ánh việc bị xâm hại. Từ thông tin do tổng đài chuyển đến, cơ quan chức năng địa phương tiếp nhận, tố giác vụ việc đến cơ quan Công an. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX xác định lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ. Các lần phạm tội độc lập, mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung “Phạm tội 2 lần trở lên”.

HĐXX TAND khu vực 1 - Lào Cai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh C. mức án 5 năm tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, theo điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi thường thêm nên HĐXX không xem xét, giải quyết.

Vụ án cho thấy nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em có thể xuất phát từ người gần gũi trong sinh hoạt gia đình. Sự quen biết, tin tưởng hay vị trí nghề nghiệp của một người không thể thay thế việc quan tâm đến sự an toàn của trẻ.

Đáng suy ngẫm, theo bản án, A. từng kể sự việc với mẹ trước khi tự liên hệ Tổng đài 111. Khi trẻ phản ánh việc bị xâm hại, điều cần làm trước hết là lắng nghe nghiêm túc, giúp trẻ được an toàn và nhanh chóng báo cơ quan có thẩm quyền. Sự chậm trễ có thể khiến trẻ tiếp tục chịu tổn thương, mất niềm tin vào người lớn.

Gia đình cần tạo điều kiện để trẻ có thể kể những điều khiến mình lo sợ mà không bị trách mắng, đổ lỗi. Nhà trường và người chăm sóc cần hướng dẫn phù hợp với lứa tuổi về quyền được bảo vệ cơ thể, cách nhận biết hành vi xâm hại và tìm kiếm sự giúp đỡ. Việc phòng ngừa không thể chỉ đặt lên vai trẻ.

Khi tiếp nhận thông tin, người lớn cần giữ kín danh tính, bảo quản tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan chức năng, không phát tán hình ảnh hay nội dung nhạy cảm. Sự tò mò, bình phẩm và chia sẻ thiếu kiểm soát có thể gây thêm tổn thương cho người bị hại.

Bản án là lời cảnh tỉnh về hậu quả pháp lý của hành vi xâm hại người chưa đủ 16 tuổi, đồng thời nhắc nhở mỗi gia đình về trách nhiệm bảo vệ trẻ. Sự bảo vệ ấy cần bắt đầu từ việc tin cậy, lắng nghe và hành động kịp thời khi trẻ cần giúp đỡ.