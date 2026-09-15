Nhiều lần mua, bán và sử dụng ma túy, bốn bị cáo lĩnh án

Theo cáo trạng, Khen là người nghiện ma túy đá. Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Khen mua ma túy của một người đàn ông tên Sang (chưa rõ nhân thân, lai lịch), sau đó mang về phòng trọ tại khu phố Phước Hưng, phường Phú Mỹ, TP.HCM, chia thành các gói nhỏ để bán lại cho người nghiện khác kiếm lời.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Khoảng 21 giờ ngày 24/11/2025, Nhí gọi điện nói với Hiền liên hệ mua ma túy về sử dụng. Hiền đồng ý nên Nhí chuyển khoản cho Hiền 400.000 đồng, trong đó 300.000 đồng để mua ma túy và 100.000 đồng cho Hiền mua sữa cho con.

Sau đó, Hiền liên hệ với Khen mua 300.000 đồng ma túy đá và hỏi mượn một nỏ thủy tinh.

Khen đồng ý, mang ma túy cùng nỏ thủy tinh đến phòng trọ của Hiền rồi rời đi. Hiền dùng chai nước ngọt C2, khoét hai lỗ trên nắp, cắm một ống hút màu đen và nỏ thủy tinh để làm bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Sau đó, Hiền lên gác cho con bú. Một lúc sau, Nhí và Nhã đến phòng trọ. Lúc này, Nhí đưa gói ma túy cho Nhã. Nhã dùng kéo cắt gói ma túy, đổ vào bộ dụng cụ rồi sử dụng.

Nhã và Nhí thay phiên nhau sử dụng gần hết số ma túy, phần còn lại để cho Hiền sử dụng. Khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, do tiếp tục muốn sử dụng ma túy, Nhí và Nhã quay lại phòng trọ của Hiền. Nhí chuyển khoản cho Hiền 300.000 đồng để mua ma túy. Hiền tiếp tục liên hệ với Khen và mua một gói ma túy đá với giá 300.000 đồng.

Khen mang ma túy đến phòng trọ giao cho Hiền. Hiền nhận rồi đưa cho Nhã. Nhã dùng kéo cắt gói ma túy, đổ vào bộ dụng cụ rồi cả ba lần lượt sử dụng hết số ma túy. Đến ngày 25/11/2025, Hiền chuyển khoản 500.000 đồng cho Khen để thanh toán tiền mua ma túy vào ngày hôm trước, còn nợ Khen 100.000 đồng.

Khoảng 17 giờ ngày 26/11/2025, Nhí và Nhã tiếp tục đến phòng trọ của Hiền rủ mua ma túy về sử dụng. Nhí đưa cho Hiền 200.000 đồng. Hiền liên hệ với Khen mua một gói ma túy với giá 200.000 đồng. Trong lúc chờ Khen giao ma túy, Nhã chế tạo bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Một lúc sau, Khen mang một gói ma túy đến giao cho Nhí. Nhí đưa Khen 200.000 đồng rồi chuyển gói ma túy cho Nhã. Nhã đổ toàn bộ ma túy vào bộ dụng cụ, nấu lên rồi cùng Nhí và Hiền thay phiên nhau sử dụng hết.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 24/11 đến 26/11/2025, Khen đã 3 lần bán trái phép chất ma túy cho Hiền, với tổng số tiền 800.000 đồng.

Khoảng 18 giờ ngày 27/11/2025, Công an phường Phú Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng trọ của Khen, phát hiện Khen có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 2 gói nylon hàn kín chứa chất kết tinh; một hộp nhựa màu trắng; một bình thủy tinh cao khoảng 10 cm có nắp màu vàng, gắn nỏ thủy tinh và ống hút nhựa; một kéo kim loại; hai bật lửa; một đoạn ống hút màu đen và một điện thoại di động.

Tại Bản kết luận giám định số 11066/KL-KTHS ngày 2/12/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, mẫu chất kết tinh thu giữ có khối lượng 0,2446 gam, là ma túy loại Methamphetamine. Quá trình điều tra, các bị can Khen, Hiền, Nhí và Nhã đều khai nhận hành vi phạm tội.

Cáo trạng xác định Khen đã 3 lần bán trái phép chất ma túy, thuộc trường hợp “phạm tội 2 lần trở lên”. Với hành vi này, Khen bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Đối với Hiền, Nhí và Nhã, cáo trạng xác định cả ba đã 3 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ của Hiền.

Trong đó, Hiền là người trực tiếp liên hệ mua ma túy và cung cấp địa điểm; Nhí là người đưa tiền để mua ma túy; Nhã tham gia chế tạo dụng cụ và chế biến ma túy để cả nhóm sử dụng.

Do đó, Hiền, Nhí và Nhã bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. HĐXX đánh giá, nhận định về hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Riêng Hiền được xem xét thêm tình tiết có 3 con nhỏ, đều dưới 15 tuổi. Các bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Sau thời gian nghị án, căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Khen 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Đoàn Thị Hiền bị tuyên phạt 8 năm tù; Nguyễn Hoàng Nhí và Nguyễn Hữu Nhã cùng bị tuyên phạt 9 năm tù, đều về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với người đàn ông tên Sang, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh nhân thân, lai lịch để xử lý theo quy định pháp luật khi có đủ căn cứ.