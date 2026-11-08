Nhiều lái xe sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện bị xử phạt
Trong vòng 1 giờ tuần tra kiểm soát vào chiều 7/11 của Đội CSGT đường bộ số 6 - CATP Hà Nội tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng đã xử lý nhiều trường hợp vừa lái xe vừa dùng điện thoại hoặc đeo tai nghe. Hành vi nguy hiểm này gây mất tập trung, giảm phản xạ giao thông. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhieu-lai-xe-su-dung-dien-thoai-khi-dieu-khien-phuong-tien-bi-xu-phat-post674956.antd