Chiều 18/11, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2026, thông tin về Lễ hội Cá tra lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 6/12 tại phường Hồng Ngự và phường An Bình, với chủ đề "Từ dòng Mekong đến bàn ăn thế giới".

Theo bà Trần Thị Bé Bảy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, lễ hội nhằm quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, tạo cầu nối để doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường và kết nối hợp tác. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng cá tra.

Bà Trần Thị Bé Bảy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thông tin về Lễ hội Cá tra lần thứ nhất năm 2026.

Lễ hội có nhiều hoạt động quảng bá, giao thương, văn hóa và du lịch. Điểm nhấn là chương trình trình diễn chế biến các món ăn từ cá tra của đầu bếp nổi tiếng Martin Yan (Yan Can Cook), diễn ra trong ba ngày, từ 4 đến 6/12. Hoạt động được kỳ vọng giới thiệu sự đa dạng trong chế biến, giá trị dinh dưỡng và khả năng đưa cá tra Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có không gian triển lãm "Hành trình cá tra Đồng Tháp", lễ hội đường phố "Sắc màu Mê Kông", phiên chợ hàng Việt khu vực biên giới Hồng Ngự năm 2026, hội thi và không gian ẩm thực "Hương quê hội tụ - Sắc vị Đồng Tháp".

Các hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Tiền, thả "Ngư đăng trên sông" tri ân tổ nghề cá tra và tôn vinh những nông dân, hộ nuôi tiêu biểu cũng được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

9 tháng đầu năm, sản lượng cá tra của Đồng Tháp, thu hoạch đạt 475.000 tấn.

Đồng Tháp là một trong những địa phương có thế mạnh hàng đầu cả nước về sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra. Năm 2026, diện tích thả nuôi cá tra thương phẩm của tỉnh ước đạt 2.820 ha, sản lượng khoảng 700.000 tấn. Riêng 9 tháng đầu năm, sản lượng cá tra thu hoạch đạt 475.000 tấn, tăng 46.648 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Theo Đề án Phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển thủy sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào sản xuất giống chất lượng cao, nuôi trồng, chế biến sâu cá tra, phát triển kinh tế tuần hoàn, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đồng Tháp đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển thủy sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất thủy sản đạt 37.360 tỷ đồng, tổng sản lượng thủy sản đạt 1,4 triệu tấn; tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản chế biến đạt trên 6%/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp hướng đến trở thành trung tâm thủy sản hiện đại, sinh thái, tuần hoàn, có năng lực cạnh tranh quốc tế.