Vận động viên Việt kiều Mỹ Watson Nguyễn (An Giang) đoạt Huy chương Vàng, lập kỷ lục Đại hội và kỷ lục quốc gia bơi 50m ếch nam. (Ảnh: MINH DIỆP)

Tại hồ bơi Câu lạc bộ Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tiên cán đích với thành tích 2 phút 14 giây 38, trong khi Ánh Viên về nhì với 2 phút 16 giây 30, giành Huy chương Bạc. Huy chương đồng thuộc về Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (Đồng Tháp) với thành tích 2 phút 23 giây 84. Đáng chú ý, cả Mỹ Tiên và Ánh Viên đều vượt qua kỷ lục Đại hội cũ (2 phút 19 giây 43) do chính Ánh Viên thiết lập năm 2018. Mỹ Tiên phá sâu kỷ lục này 5,05 giây, còn Ánh Viên cũng cải thiện 3,13 giây. Trước đó, ở vòng loại buổi sáng, Mỹ Tiên dẫn đầu với 2 phút 24 giây 55, trong khi Ánh Viên ở độ tuổi 30 đạt 2 phút 27 giây 12. Đến chung kết, vận động viên của Quân đội đã cải thiện thành tích tới 10,82 giây, cho thấy sự trở lại đầy ấn tượng sau thời gian dài rời xa đường đua xanh.

Ở nội dung 50m ếch nam, kình ngư Việt kiều Mỹ Watson Nguyễn (An Giang) cũng tạo dấu ấn đặc biệt khi lập cú đúp kỷ lục Đại hội. Ngay ở vòng loại, Watson cán đích với thành tích 27 giây 16, phá kỷ lục quốc gia 27 giây 70 do Phạm Thanh Bảo thiết lập năm 2024, đồng thời xô đổ kỷ lục Đại hội (28 giây 39) của cố vận động viên Nguyễn Hữu Việt đã tồn tại suốt 16 năm. Đến chung kết, Watson Nguyễn tiếp tục cải thiện thành tích với 27 giây 9, nâng kỷ lục quốc gia lên một cột mốc mới. Đáng chú ý, thông số này còn vượt kỷ lục SEA Games (27 giây 56) của vận động viên Indonesia Felix Viktor Iberle, cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch bơi lội Mỹ khi trở về quê hương.

Lực sĩ kỳ cựu Phạm Văn Mách (An Giang) giành Huy chương Bạc hạng cân đến 60kg môn thể hình tại Nhà thi đấu Rạch Miễu. Ở tuổi 50, nhà vô địch thể hình thế giới vẫn gây ấn tượng với thân hình săn chắc, cơ bắp rõ nét cùng phong cách trình diễn giàu kinh nghiệm.

Trong phần thi chung kết gồm trình diễn tự chọn, 7 tư thế bắt buộc và so đọ tự do, Phạm Văn Mách thể hiện tốt thế mạnh ở phần thân trên dày, các động tác chuyển tư thế tự tin và giàu tính biểu diễn. Tuy nhiên, anh không thể giành ngôi vô địch khi phải cạnh tranh với những đối thủ trẻ hơn đang ở độ chín phong độ. Huy chương Vàng hạng cân này thuộc về Phạm Văn Phước (Đà Nẵng), người được ban giám khảo đánh giá cao nhờ hình thể cân đối, đặc biệt là độ sắc nét của nhóm cơ bụng và đùi trước. Tại hạng cân đến 55kg, Cao Văn Quân (Hà Nội) giành Huy chương Vàng; còn ở hạng cân 65kg, Phan Huỳnh Đức (An Giang) giành Huy chương Vàng.

Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai) và Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) giành Huy chương Vàng hai nội dung việt dã leo núi nam, nữ trên núi Bà Rá (Đồng Nai). Ở cự ly 7,7km nam, Nguyên Thanh về đích với thành tích 34 phút 25 giây, bảo vệ thành công chức vô địch và nâng số lần đăng quang trên đường đua này lên con số 11; còn ở cự ly 5,4km nữ, Hồng Lệ về nhất với 30 phút 16 giây. Chiến thắng giúp cả hai hoàn tất cú đúp Huy chương Vàng cá nhân tại Đại hội, sau khi cùng đăng quang nội dung marathon.