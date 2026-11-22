Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 ghi nhận số lượng vận động viên đông kỷ lục - 18.000 vận động viên. Ảnh: DHA

Diễn ra tại khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh cùng cung đường ven biển Hạ Long, giải thu hút 18.000 vận động viên đăng ký tham dự, trong đó có khoảng 4.000 vận động viên quốc tế đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, số lượng vận động viên đăng ký ở hai cự ly dài nhất đạt mức kỷ lục, với gần 5.500 người ở cự ly 42,195km và gần 5.200 người ở cự ly 21,0975km.

Một trong những điểm nhấn của mùa giải là chất lượng chuyên môn được nâng cao, thể hiện qua những cuộc tranh tài giữa các vận động viên Việt Nam và quốc tế. Nhiều chân chạy trong nước đã cải thiện đáng kể thành tích, thiết lập kỷ lục cá nhân mới. Cung đường chạy được đánh giá nằm trong Top 50 đường chạy đẹp nhất thế giới, điều kiện thời tiết thuận lợi cùng công tác tổ chức chuyên nghiệp cũng góp phần tạo nên những trải nghiệm thi đấu tích cực cho các vận động viên.

Chân chạy người Kenya -Juma Henry Ndiwa giành chức vô địch cự ly marathon 42,195km nam. Ảnh: DHA

Ở cự ly marathon 42,195km, Juma Henry Ndiwa giành chức vô địch nam với thành tích 2 giờ 11 phút 46 giây. Ở nội dung nữ, Maiyo Naomi Jepkogei về nhất với thời gian 2 giờ 35 phút 14 giây.

Tại cự ly bán marathon 21,0975km, Kebede Nano Guta giành vị trí cao nhất nội dung nam với thành tích 1 giờ 7 phút 30 giây; Artjoy Torregosa vô địch nội dung nữ với thời gian 1 giờ 17 phút 54 giây.

VĐV Kebede Nano Guta về Nhất cự ly bán marathon 21,0975km. Ảnh: DHA

Trong khi đó, ở cự ly 10km, các vận động viên Việt Nam khẳng định ưu thế khi Trịnh Quốc Lượng giành ngôi vô địch nam với thành tích 34 phút 9 giây, còn Trần Thị Duyên về nhất nội dung nữ với thời gian 39 phút 34 giây.

Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất cự ly 42km nam. Ảnh: DHA

Đáng chú ý, mùa giải năm 2026 tiếp tục đánh dấu vị thế đặc biệt của Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long khi là giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được World Athletics - Liên đoàn Điền kinh Thế giới trao chứng nhận Nhãn Thế giới (World Athletics Label Road Race). Đây là sự ghi nhận về chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và tiêu chuẩn quốc tế của giải đấu, đồng thời góp phần đưa marathon Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng chạy bộ toàn cầu.

Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất cự ly 42km nữ. Ảnh: DHA

Ông Rachid Ben Meziane, đại diện Liên đoàn Điền kinh Thế giới nhiệm kỳ 2024-2028, thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) đánh giá cao quy mô và chất lượng chuyên môn của giải. Theo ông, chứng nhận World Athletics Label, số lượng vận động viên quốc tế kỷ lục cùng sự tham gia của 6 vận động viên Elite hàng đầu là những yếu tố khẳng định sức hút và vị thế ngày càng rõ nét của đường chạy Hạ Long trong khu vực.

Vận động viên Nguyễn Trung Cường về Nhì cự ly bán marathon 21,0975km. Ảnh: DHA

Không chỉ tạo sân chơi thể thao chuyên nghiệp, Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 còn góp phần kết nối thể thao với di sản, văn hóa và du lịch, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về việc mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Qua đó, giải tiếp tục lan tỏa tinh thần chạy bộ, khuyến khích cộng đồng rèn luyện sức khỏe và quảng bá hình ảnh Hạ Long như một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ marathon quốc tế.