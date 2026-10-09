Nhiều kiến nghị gỡ vướng mắc trong thực thi Luật Bảo vệ môi trường

Tại buổi làm việc, đoàn nghe báo cáo và thảo luận về tình hình triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc từ thực tiễn quản lý và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý.

Buổi khảo sát thu hút nhiều doanh nghiệp địa phương tham dự. Ảnh: DUY TRẦN

Theo ý kiến từ các doanh nghiệp và khu công nghiệp, hệ thống văn bản pháp luật về môi trường cùng các lĩnh vực liên quan như đầu tư, xây dựng, hóa chất, phòng cháy chữa cháy... được sửa đổi, bổ sung thường xuyên nhưng chưa đồng bộ, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian rà soát, cập nhật.

Việc triển khai các quy định mới theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP về phân cấp đăng ký môi trường cấp tỉnh đang đặt ra nhiều thách thức về nguồn lực giám sát, đo đạc lưu lượng và quy trình thanh kiểm tra thực tế.

Đại diện một doanh nghiệp đóng góp ý kiến Luật bảo vệ môi trường. Ảnh: DUY TRẦN

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương Từ Thị Anh Đào nêu khó khăn trong việc phân loại, xử lý rác khi chưa có phương tiện chuyên dụng. Ảnh: DUY TRẦN

Ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: DUY TRẦN

Trước những khó khăn trên, các đại biểu kiến nghị cơ quan Trung ương bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Bảo vệ môi trường và các luật chuyên ngành; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường dùng chung, số hóa toàn bộ thủ tục báo cáo.

Bên cạnh đó, cần có các chương trình hỗ trợ chuyển đổi xanh, tiếp cận công nghệ tiết kiệm năng lượng, đồng thời tăng cường cơ chế tư vấn thống nhất và tổ chức các buổi tọa đàm cập nhật chính sách mới cho doanh nghiệp nắm bắt.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: DUY TRẦN

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp trách nhiệm, sát thực tiễn của các địa phương và doanh nghiệp. Đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường bền vững trên địa bàn thành phố.