Nhiều kiến nghị gỡ vướng mắc trong thực thi Luật Bảo vệ môi trường
Chiều 9-10, Đoàn khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn TPHCM do Đại biểu Quốc hội Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với các phường: Bình Dương, Chánh Phú Hòa, Tân Uyên và đại diện các doanh nghiệp ở các địa phương.
Tại buổi làm việc, đoàn nghe báo cáo và thảo luận về tình hình triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc từ thực tiễn quản lý và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý.
Theo ý kiến từ các doanh nghiệp và khu công nghiệp, hệ thống văn bản pháp luật về môi trường cùng các lĩnh vực liên quan như đầu tư, xây dựng, hóa chất, phòng cháy chữa cháy... được sửa đổi, bổ sung thường xuyên nhưng chưa đồng bộ, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian rà soát, cập nhật.
Việc triển khai các quy định mới theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP về phân cấp đăng ký môi trường cấp tỉnh đang đặt ra nhiều thách thức về nguồn lực giám sát, đo đạc lưu lượng và quy trình thanh kiểm tra thực tế.
Trước những khó khăn trên, các đại biểu kiến nghị cơ quan Trung ương bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Bảo vệ môi trường và các luật chuyên ngành; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường dùng chung, số hóa toàn bộ thủ tục báo cáo.
Bên cạnh đó, cần có các chương trình hỗ trợ chuyển đổi xanh, tiếp cận công nghệ tiết kiệm năng lượng, đồng thời tăng cường cơ chế tư vấn thống nhất và tổ chức các buổi tọa đàm cập nhật chính sách mới cho doanh nghiệp nắm bắt.
Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp trách nhiệm, sát thực tiễn của các địa phương và doanh nghiệp. Đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường bền vững trên địa bàn thành phố.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhieu-kien-nghi-go-vuong-mac-trong-thuc-thi-luat-bao-ve-moi-truong-post875763.html