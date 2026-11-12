Nhiều kiến nghị dân sinh tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thiên Tú

Mở đầu hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội Hoàng Thị Tú Anh đã thông báo tới cử tri về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 (Kỳ họp thứ 8) của HĐND thành phố khóa XVII. Đồng thời trình bày báo cáo tóm tắt của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026 và kế hoạch triển khai trong năm 2027.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Diên, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 27 đã báo cáo kết quả giải quyết, trả lời của UBND thành phố đối với các kiến nghị của cử tri gửi tới trước và sau Kỳ họp thứ 5.

Chủ tọa hội nghị. Ảnh: Thiên Tú

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh như giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông tĩnh và chế độ cho cán bộ cơ sở. Bà Nguyễn Thị Điểm, đại diện Hội Người cao tuổi xã Đan Phượng cho biết, sau khi sáp nhập thôn, mỗi Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi phải quản lý quy mô từ 500 hội viên trở lên. Khối lượng công việc lớn và vất vả nhưng hiện đội ngũ này vẫn chưa được hưởng chế độ phụ cấp. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí để tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe cũng đang rất hạn hẹp, do vậy cử tri mong muốn chính quyền xã và thành phố sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Điểm, đại diện Hội Người cao tuổi xã Đan Phượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thiên Tú

Ở góc độ hạ tầng đô thị, bà Đặng Thị Sinh, Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Lập, xã Ô Diên bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải điểm đỗ xe tại Khu đô thị Tân Tây Đô. Với khoảng 1.800 ô tô của cư dân trong khi quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng kịp, nhiều người dân đỗ xe tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè và các khu vực giao cắt có mật độ phương tiện cao, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào giờ cao điểm.

Nhấn mạnh nguyên nhân không chỉ xuất phát từ ý thức chủ quan của người dân mà còn do sự thiếu hụt về hạ tầng, bà Đặng Thị Sinh kiến nghị thành phố chỉ đạo rà soát tổng thể quy hoạch quỹ đất, sớm nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe tập trung thông minh, nhiều tầng nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng kiến nghị kéo dài nhưng chưa được tháo gỡ. "Trong thời gian chờ đợi phương án lâu dài, đề nghị lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định để lập lại trật tự đô thị", bà Đặng Thị Sinh bày tỏ.

Ông Đỗ Xuân Hùng, Bí thư chi bộ thôn Đồng Tháp, xã Đan Phượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thiên Tú

Liên quan đến hạ tầng dân sinh tại khu dân cư, bà Tạ Thị Thanh Kim Huệ, Bí thư Chi bộ thôn Song Phượng và ông Cù Đình Lịch, Trưởng thôn Đại Phùng (xã Đan Phượng) cùng chung kiến nghị thành phố xem xét phân cấp rõ ràng nhiệm vụ quản lý, duy tu hệ thống chiếu sáng thôn xóm để chủ động khắc phục kịp thời các sự cố hư hỏng, qua đó vừa bảo đảm mỹ quan đô thị, vừa phục vụ an toàn cho việc đi lại của nhân dân, nhất là vào buổi tối.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Diên Nguyễn Văn Đức, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 27 phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Thiên Tú

Lắng nghe các ý kiến phản ánh, Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt và Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên Nguyễn Khắc Quang đã trực tiếp trao đổi, giải trình và làm rõ từng nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu số 27, ông Nguyễn Văn Đức trân trọng tiếp thu toàn bộ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời khẳng định những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được Tổ tổng hợp đầy đủ để báo cáo HĐND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.