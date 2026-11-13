Nhiều kiến nghị của cử tri xã Kha Sơn đã được tiếp thu, giải quyết

Các đại biểu dự buổi khảo sát.

Trong các ý kiến, kiến nghị sau Kỳ họp thứ năm, cử tri xã Kha Sơn đề nghị tỉnh khảo sát, xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Cầu đoạn qua Đền Quán - khu vực có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến an toàn phạm vi bảo vệ di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và đời sống của người dân; kiến nghị hoàn trả nguyên trạng mặt đường sau nâng cấp, sửa chữa, khơi thông tuyến kênh dọc Quốc lộ 37 vị trí Km100+720.

Bà con cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm trùng tu, tôn tạo nâng cấp đình Kha Sơn Hạ, bảo tồn di tích lịch sử, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương; xử lý những tồn tại, hạn chế đối với các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung...

Đoàn đi khảo sát thực địa.

Tại buổi khảo sát, thành viên Đoàn công tác đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo, giải trình làm rõ quá trình giải quyết các kiến nghị của cử tri; những nội dung đã hoàn thành, nội dung còn khó khăn vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân và giải pháp, tiến độ giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thị Lộc phát biểu tại buổi khảo sát.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Lộc đánh giá cao tinh thần cầu thị của UBND xã Kha Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với những nội dung chưa hoàn thành hoặc chưa giải quyết, đồng chí đề nghị địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục khảo sát, đánh giá kỹ các yếu tố về mức độ an toàn, khả năng cân đối, bố trí nguồn lực và căn cứ pháp lý hiện hành để tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.