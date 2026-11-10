Nhiều kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh về vấn đề đời sống dân sinh

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, ma túy

Về phòng ngừa tội phạm, cử tri Phạm Duy Tiên, phường Bến Thành, đánh giá cao sự ra quân quyết liệt, đồng bộ của Công an TP Hồ Chí Minh trong công tác đấu tranh, đẩy lùi tội phạm trộm cắp, cướp giật đường phố. Cử tri cũng ghi nhận kết quả của những đợt cao điểm chuyển hóa địa bàn hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Tuy nhiên, theo mong muốn của cử tri, lực lượng Công an cần duy trì những kết quả đã đạt được bằng các giải pháp thường xuyên, liên tục, thay vì chỉ tập trung trong những đợt cao điểm. Cử tri kiến nghị tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò nòng cốt của Cảnh sát khu vực và lực lượng an ninh cơ sở; siết chặt quản lý lưu trú... Đồng thời, cần đa dạng hóa các kênh tiếp nhận tin báo tội phạm, có cơ chế bảo mật thông tin và bảo đảm an toàn cho người tố giác.

Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là tình trạng lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội. Cử tri Tô Tấn Đạt, (phường Bình Lợi Trung) phản ánh, dù các tổ chức, đoàn thể đã tuyên truyền nhưng vẫn có người dân, nhất là người cao tuổi, trở thành nạn nhân của các thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước, ngân hàng hoặc người thân để chiếm đoạt tài sản.

Kẹt xe là vấn đề được nhiều cử tri đề cập.

Cử tri kiến nghị cần có biện pháp tuyên truyền, cảnh báo mạnh mẽ hơn với hình thức dễ tiếp cận tại khu dân cư; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lừa đảo trên không gian mạng và thông tin rõ hơn về kết quả xử lý tội phạm để người dân biết, nâng cao cảnh giác.

Cùng mối quan tâm này, cử tri Mai Đức Chiến (phường Tân Thới Hiệp) đề nghị tăng cường các giải pháp cảnh báo sớm, ngăn chặn cuộc gọi, tin nhắn giả mạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và đầu tư hệ thống camera an ninh phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

Đối với công tác phòng, chống ma túy, cử tri Phan Thanh Lin (xã Hóc Môn) kiến nghị đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030; nhân rộng mô hình các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán bar, cơ sở lưu trú, khu nhà trọ công nhân cùng tham gia ký cam kết không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, cần phát huy các mô hình tự quản, tự phòng, chống tội phạm và ma túy tại cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động của người nước ngoài cư trú, thuê nhà trên địa bàn; đẩy mạnh đấu tranh, phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm, nhất là lừa đảo, bắt cóc và tội phạm có tổ chức.

Nhiều điểm ùn tắc, mất an toàn giao thông

Tại khu vực phường Cát Lái, cử tri Nguyễn Văn Quân, phản ánh, đường Nguyễn Thị Định thường xuyên ùn tắc do lượng xe container, xe tải lớn ra vào khu vực cảng Cát Lái, gây nguy hiểm cho người dân, học sinh và người cao tuổi. Cử tri kiến nghị điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông tại vòng xoay Mỹ Thủy phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế; đồng thời đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến phà Cát Lái, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc.

Tại phường An Hội Tây, cử tri Trần Ngọc Hưng cho biết, việc bố trí thời gian đèn tín hiệu trên trục đường Phan Văn Đồng còn bất hợp lý. Theo cử tri, tại một số nút giao lớn như ngã tư đường số 9, Phan Văn Trị, đường số 25, thời gian đèn xanh dành cho trục đường chính lại thấp hơn đường nhánh. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng rà soát, tối ưu hóa thời gian đèn xanh cho các trục đường ưu tiên, góp phần hạn chế tình trạng phương tiện phải dừng, chờ liên tục.

Cũng tại địa bàn này, cử tri Trần Thị Tứ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý, giải tỏa đoạn đường Huỳnh Văn Nghệ có vị trí thắt cổ chai, nhằm giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn và bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại phường Bình Hưng Hòa, cử tri Hoàng Ngọc Mai phản ánh, nút giao Tân Kỳ Tân Quý và đường Lê Đức Anh thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến việc đi lại và gây ô nhiễm môi trường. Cử tri kiến nghị nghiên cứu giải pháp tổ chức lại nút giao, mở rộng thêm các nhánh, điều chỉnh tín hiệu giao thông và đẩy nhanh tiến độ phân luồng đường Tân Kỳ Tân Quý.

Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông trong giờ cao điểm.

Tại phường Tăng Nhơn Phú, cử tri Trần Văn Thanh, Khu phố 45, đề nghị khẩn trương lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Lê Văn Việt – đường 494 nối đường D2 để giải quyết tình trạng ùn tắc, mất trật tự, an toàn giao thông.

Không chỉ những tuyến đường lớn, các bất cập trong tổ chức giao thông tại khu dân cư cũng được phản ánh. Cử tri Nguyễn Thị Bích (phường Lái Thiêu) cho biết, khu vực trạm thu phí trước Trường Tiểu học Phú Long, hướng ra cầu Phú Long cũ, dù không còn thu phí nhưng trạm chưa được tháo dỡ. Nhiều dải phân cách, con lươn khiến mặt đường lưu thông bị thu hẹp, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm; một số người đi đường còn chạy ngược chiều để né ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn.

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, sớm giải quyết những bất cập tại khu vực này. Đồng thời, phản ánh tuyến đường Bờ bao ven sông Sài Gòn có lưu lượng phương tiện tăng cao do nhiều xe chọn đi qua để tránh trạm thu phí, gây áp lực lên hạ tầng và thường xuyên phát sinh ùn tắc.

Cần giảm phiền hà, tăng trách nhiệm trong thủ tục hành chính

Cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu (phường Gia Định) phản ánh, việc liên thông giữa các sở, ngành còn chậm, giao diện một số cổng dịch vụ công phức tạp, gây trở ngại cho người lớn tuổi. Đáng chú ý, có trường hợp người dân nộp hồ sơ trực tuyến thành công nhưng khi đến cơ quan chức năng vẫn được yêu cầu mang theo hồ sơ giấy để đối chiếu.

Theo cử tri, đối với thủ tục nhà đất như cấp đổi sổ hồng, thừa kế, người dân phải đi lại nhiều lần giữa Văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục Thuế để bổ sung giấy tờ xác minh, trong khi những thông tin này cần được các cơ quan liên thông, khai thác qua dữ liệu điện tử. Cử tri kiến nghị thành phố rà soát, làm rõ trách nhiệm và nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ của các đơn vị liên quan.

Tại phường Tân Hưng, cử tri Cao Thị Thanh Minh cũng phản ánh, các thủ tục đất đai như tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp sổ hồng và xử lý hồ sơ tồn đọng còn kéo dài, chưa có chuyển biến rõ rệt. Cử tri kiến nghị thành phố có giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đất đai, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai nhằm hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu.

Không chỉ lĩnh vực đất đai, những khó khăn trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến cũng được phản ánh. Cử tri Vũ Quang Cường (phường Thuận Giao), cho rằng nhiều người lớn tuổi chưa nắm bắt công nghệ nên gặp khó khăn khi khai báo thủ tục trên hệ thống dịch vụ công. Cử tri đề nghị duy trì bộ phận hướng dẫn tận tình, có trách nhiệm, nhất là đối với các lĩnh vực thuế, đất đai, khai sinh, khai tử và khám, chữa bệnh.

Lực lượng Công an tuyên truyền pháp luật tại các trường học.

Một bất cập khác được cử tri Nguyễn Đức Minh (phường Bình Thạnh) nêu ra là việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trước đây, phiếu thu thuế được phát đến từng hộ dân, nhưng gần đây người dân phải trực tiếp liên hệ cơ quan thuế, kê khai và xin xác nhận tại UBND xã, phường mới được gửi thông báo thuế. Cử tri cho rằng cách làm này gây khó khăn, nhất là với người lớn tuổi, không am hiểu chuyển đổi số; đề nghị cơ quan thuế có giải pháp hỗ trợ thay vì đẩy thêm thủ tục về phía người dân.

Ngoài ra, cử tri Võ Thị Thanh Hằng, Khu phố 14, phường Đông Hưng Thuận, phản ánh việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua ngân hàng được chỉ định có những bất tiện đối với người không có tài khoản tại ngân hàng đó. Cử tri kiến nghị nghiên cứu đa dạng hình thức nộp phạt, gồm cả tiền mặt và chuyển khoản, để người dân thuận lợi thực hiện.