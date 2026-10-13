Nhiều khu vực thiếu mưa trong tháng 10 và 11/2026

Hình ảnh bầu trời Hà Nội trong sáng ngày 13/10/2026. Ảnh: TT

Lượng mưa thấp, khí hậu chịu nhiệt cao ở nhiều tỉnh thành

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo xu thế khí hậu trong thời kỳ từ 11/10-10/11/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-2,00C; trong đó nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa – thành phố Huế phổ biến cao hơn 1,5-2,50C, có nơi cao hơn.

Trong tháng 10 và tháng 11/2026, lượng mưa được dự báo tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn từ 20-40% trung bình nhiều năm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nơi thấp hơn 40-50% trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Như vậy, nhiều khu vực có khả năng thiếu mưa trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11/2026, theo dự báo, duy nhất chỉ có khu vực Trung Bộ có khả năng có mưa vừa, mưa to diện rộng tập trung nhiều hơn.

Thời tiết cuối năm vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường

Nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm cùng với xu hướng thiếu hụt mưa tại nhiều khu vực là những yếu tố cần được theo dõi trong giai đoạn cuối năm 2026. Tại các địa phương có lượng mưa thấp kéo dài, nguy cơ suy giảm nguồn nước có thể gia tăng; trong khi nền nhiệt cao cũng có thể làm tăng nhu cầu sử dụng nước và năng lượng.

Dù vậy, không nên chỉ dựa vào dự báo nhiệt độ và lượng mưa theo tháng để kết luận về khả năng xảy ra hạn hán nghiêm trọng hay các hiện tượng thời tiết cực đoan cụ thể. Nguy cơ thực tế còn phụ thuộc vào diễn biến mưa, độ ẩm đất, nguồn nước hiện có, hoạt động của không khí lạnh và các hình thái thời tiết trong từng thời điểm.

Theo chuyên gia, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp dưới tác động của biến đổi khí hậu. Người dân và các địa phương cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn để chủ động phòng tránh thiên tai, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống.

Trong bối cảnh thời tiết có sự phân hóa mạnh giữa các vùng, việc theo dõi sát dự báo khí tượng thủy văn sẽ giúp hạn chế rủi ro, đồng thời tránh tâm lý chủ quan trước những đợt mưa lớn xuất hiện xen kẽ trong giai đoạn được dự báo ít mưa.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/10 đến ngày 14/10

Theo dự báo, trong những ngày tới: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm không mưa, ngày nắng.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, ở các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 14/10 đến ngày 22/10

- Bắc Bộ: đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ từ ngày 15-16/10 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.