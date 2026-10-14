Nhiều khu vực sắp có mưa to, đề phòng lốc, sét

Dự báo khu vực mưa dông hôm nay, có nơi mưa to trên 80mm

Theo dự báo thời tiết, đêm qua và sáng nay (14/10), khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 19h ngày 13/10 đến 8h ngày 14/10 có nơi trên 90mm như trạm quan trắc Sông Trà (thành phố Đà Nẵng) 93mm, Hồ Cây Xoài (Quảng Ngãi) 107mm, An Hưng (Gia Lai) 90,8mm,…

Khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong ngày và đêm 14/10, có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng trong chiều tối và tối 14/10, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Dự báo thời tiết mưa ở Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tập trung vào chiều và đêm. Ảnh minh họa

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết hôm nay 14/10

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23–25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31–33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ.

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ.

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ.

Phía Bắc (từ Tp.Đà Nẵng đến Đắk Lắk) nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32–34 độ.

Dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.