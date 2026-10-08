Nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh vẫn ngập sâu sau mưa lớn

Nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh vẫn còn ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Ghi nhận tại phường Gò Vấp, Thông Tây Hội, nhiều tuyến đường, hẻm dân cư và tầng hầm của các căn biệt thự, shophouse tại khu dân cư Cityland Park Hills vẫn chìm trong nước dù mưa đã tạnh từ đêm trước.

Tại một chi nhánh ngân hàng trong khu dân cư, gần chục xe máy của nhân viên bị ngập đến bảng đồng hồ. Nước tràn vào cabin thang máy và khu vực máy phát điện khiến hệ thống điện bị tê liệt.

Tầng hầm của các căn biệt thự, shophouse tại khu dân cư Cityland Park Hills vẫn chìm trong nước.

Tại một văn phòng, nhân viên bảo vệ cho biết đã kịp di chuyển hàng chục xe máy lên khu vực cao, song nước dâng nhanh khiến tầng hầm ngập sâu, làm hư hỏng nhiều hàng hóa, thiết bị và vật dụng.

Tương tự, tầng hầm một phòng khám phụ sản bị nước tràn vào nhanh, khiến nhiều thiết bị như máy siêu âm, máy xét nghiệm, tivi cùng hồ sơ bệnh án bị ngâm trong nước nhiều giờ. Theo chủ phòng khám, vệt nước cao hơn 1,5 m vẫn còn in trên tường. Nhiều hồ sơ, sổ sách sau khi được đưa lên khỏi tầng hầm bị ngấm nước bùn, nhòe mực, phải trải ra để phơi.

Nhiều tầng hầm vẫn còn ngập sâu hơn 1m.

Một số hộ dân trong khu vực cũng phải thuê máy bơm để liên tục thoát nước. Đến trưa 8/10, nước tại một tầng hầm vẫn ngập ngang bắp chân, nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt bị xáo trộn.

Tại các tuyến đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ và khu vực Công viên làng hoa Gò Vấp nước vẫn ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại, buôn bán. Lực lượng chức năng và người dân phải đặt biển cảnh báo tại những điểm ngập để bảo đảm an toàn. Nhiều hàng quán phải đóng cửa, trong khi một số hộ tranh thủ kê cao hàng hóa, thiết bị chờ nước rút.

Đường Nguyễn Văn Khối và các tuyến hẻm vẫn còn chìm trong biển nước.

Tại các con hẻm dọc đường Nguyễn Văn Khối, nước đục vẫn bao quanh nhiều nhà dân. Bà Thu An, một người dân trong khu vực, cho biết nước tràn vào nhà từ chiều 7/10, gia đình phải dọn dẹp suốt đêm và kê cao tài sản để tránh bị ngập.

Người dân dọn dẹp tài sản sau khi hút nước ra ngoài.

Tại hẻm 171 Nguyễn Văn Khối, gia đình bà Nguyễn Đoàn Thanh Trúc cũng phải sử dụng máy bơm để thoát nước. Theo bà Trúc, nước dâng nhanh trong đêm khiến gia đình phải khẩn trương kê cao tài sản.

Nhiều người dân tại các khu vực thấp trũng lo ngại nước chưa kịp rút hoàn toàn trong khi TP Hồ Chí Minh được dự báo tiếp tục có mưa lớn vào chiều tối 8/10, tiềm ẩn nguy cơ ngập tái diễn và gây thêm thiệt hại.