Theo báo cáo của UBND xã Phước Giang, lượng mưa đo được đến 1 giờ ngày 28-11 đã vượt 192mm. Mực nước sông Phước Giang và các nhánh sông tiếp tục lên nhanh, gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường.

Khu vực trước UBND xã Phước Giang bị ngập. Ảnh: UBND XÃ PHƯỚC GIANG

Trong đó, khu vực cầu Mương Máng ngập 1,6m, đoạn ngã ba Chợ Phiên ngập 1,7m. Các thôn Kim Thành, Sơn Hòa và Đông Trúc Lâm bị chia cắt hoàn toàn. Có 490 hộ dân bị ngập sâu, chia cắt; 17 hộ đã được di dời đến nơi an toàn trong đêm 27-11.

Các tuyến đường liên thôn tại xã Phước Giang bị ngập. Ảnh: UBND XÃ PHƯỚC GIANG

Cụ thể, thôn Kim Thành có 250 hộ bị ngập sâu khoảng 1m; thôn Sơn Hòa có 100 hộ bị ngập sâu 1,4m; thôn Đông Trúc Lâm có 50 hộ bị ngập sâu 1,3m; thôn Bình Lâm có 30 hộ bị ngập sâu 0,9m; thôn Long Bàng có 60 hộ bị ngập sâu 0,5m.

Nhiều khu vực ngập sâu đến 1,4m. Ảnh: UBND XÃ PHƯỚC GIANG

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước sông tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, giao thông chia cắt, trong đêm 27-11, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời, xen ghép các hộ dân đến nơi an toàn.

Trong đêm 27-11, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: UBND XÃ PHƯỚC GIANG

Hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc lên cao. Ảnh: UBND XÃ PHƯỚC GIANG

UBND xã Phước Giang đã yêu cầu các thôn chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp; duy trì thông tin liên lạc nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đất đá đổ tràn ra đường do mưa lũ tại xã Thiện Tín. Clip: UBND XÃ THIỆN TÍN cung cấp

* Tại xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ làm nhiều khu dân cư ngập sâu, bị cô lập; các tuyến tỉnh lộ 624B và 624C dẫn về xã đã được cơ quan chức năng phong tỏa, cấm phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn.

Nhà dân thôn Phú Khương, xã Thiện Tín bị ngập nước. Ảnh: UBND XÃ THIỆN TÍN

Theo thống kê, toàn xã Thiện Tín có 1.115 nhà dân bị ngập tại 7/10 thôn. Trong đó, thôn Phú Thọ ngập sâu từ 0,8–1,2m, khiến 540 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Cầu Mễ Sơn bị ngập. Ảnh: UBND XÃ THIỆN TÍN

Tại khu vực cầu Mễ Sơn, bắc qua sông Vệ, thuộc thôn Ngọc Sơn, nước sông dâng cao gây ngập cầu, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt. Tuyến đường từ xã Thiện Tín đi xã Đình Cương không thể lưu thông.

Đất đá sạt lở xuống đường tại xã Thiện Tín. Ảnh: UBND XÃ THIỆN TÍN