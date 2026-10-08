Nhiều khu vực ở phía nam Đà Nẵng bị ngập cục bộ do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở khu vực Tam Kỳ, Đà Nẵng, ngập cục bộ. (Ảnh: ANH QUÂN)

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 3 giờ qua từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 8/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nơi mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa một số nơi như: Tam Trà 107mm, Xuân Bình 95mm, Tam Kỳ 92mm… Hiện, mực nước trên sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang ở dưới báo động 1.

Nhiều tuyến đường chính ở khu vực Tam Kỳ bị ngập, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. (Ảnh: ANH QUÂN)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại khu vực Tam Kỳ, mưa lớn khiến một số đoạn trên các tuyến đường chính như: Phan Châu Trinh, Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân, Lý Thường Kiệt… thuộc các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà ngập sâu, có vị trí ngập hơn 0,5m khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn trong lưu thông.

Lực lượng dân quân tự vệ phường Tam Kỳ dọn vệ sinh, nạo vét khơi thông cống rãnh. (Ảnh: TK)

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng các địa phương đã giăng dây cảnh báo các khu vực ngập sâu để các phương tiện lưu ý, hạn chế lưu thông. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã triển khai dọn vệ sinh, nạo vét và khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn.

Lực lượng chức năng xã Sơn Cẩm Hà dựng chắn barie tại cầu Tiên Châu khi cầu bị ngập. (Ảnh: SCH)

Mưa lớn cũng khiến nước dâng cao làm cầu Tiên Châu trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà bị ngập. Lực lượng chức năng xã đã có mặt, dựng chắn barie và tổ chức cảnh báo, không cho người dân và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn.

Xã Trà Linh khẩn trương khắc phục, thông tuyến khẩn cấp đoạn sạt lở đất. (Ảnh: TL)

Còn tại xã miền núi Trà Linh, mưa lớn kéo dài đã khiến đoạn đường từ trung tâm hành chính xã đi làng Konpin, thôn Ngọc Linh xuất hiện sạt lở đất với khối lượng lớn đất đá, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân xã Trà Linh đã chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác khắc phục, thông tuyến khẩn cấp, đồng thời bố trí biển cảnh báo, giăng dây tại các vị trí nguy hiểm.