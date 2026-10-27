Nhiều khu vực Hà Nội ô nhiễm không khí ở mức rất xấu

Sáng 27/10, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức đáng lo ngại khi AQI đạt 183, nhiều điểm đo ghi nhận chỉ số ở ngưỡng rất xấu.

Tình trạng sương mù kèm bụi mịn xuất hiện tại nhiều khu vực khiến tầm nhìn bị hạn chế. Người dân di chuyển trên đường cảm nhận rõ không khí ngột ngạt, đặc biệt ở các tuyến giao thông đông đúc và khu vực nội thành.

AQI của Hà Nội ở mức 183, thuộc ngưỡng xấu (màu đỏ). Ở ngưỡng này, nhóm nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng rõ rệt, trong khi những người khác cũng có nguy cơ bị tác động nếu tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong thời gian dài.

Nhiều khu vực ở Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI ở mức rất xấu (màu tím).

Tại khu vực Chu Văn An - Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, AQI có thời điểm lên tới 283. Đây là ngưỡng rất xấu (màu tím), có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, không chỉ riêng nhóm nhạy cảm.

Cùng thời điểm, bản đồ IQAir ghi nhận nhiều khu vực như Xuân Đỉnh, Tây Hồ, Nguyễn Hoàng Tôn, Quảng An, Lạc Trung... xuất hiện màu tím. Nhiều điểm đo khác ghi nhận AQI trong khoảng 170-200, cho thấy chất lượng không khí tại các khu vực này cũng ở mức đáng lo ngại.

Sau giai đoạn mưa nhiều trong tháng 9, chất lượng không khí tại Hà Nội từng có dấu hiệu cải thiện trước khi ô nhiễm gia tăng trở lại trong những ngày gần đây.

Điều kiện thời tiết bất lợi là một trong những yếu tố góp phần khiến chất ô nhiễm tích tụ trong không khí. Gió yếu làm hạn chế khả năng khuếch tán, trong khi hiện tượng nghịch nhiệt có thể khiến các chất ô nhiễm tập trung ở tầng không khí gần mặt đất.

Bầu trời Hà Nội chìm trong bụi mịn sáng 27/10, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Ngoài các nguồn phát thải từ giao thông, tại một số khu dân cư ven đô và khu vực xen kẽ trong nội thành, tình trạng đốt rác sinh hoạt và phế thải tự phát vẫn diễn ra. Hoạt động này làm gia tăng lượng bụi mịn PM2.5 và khí độc trong không khí, đặc biệt vào khung giờ sáng sớm, góp phần khiến chất lượng không khí suy giảm nhanh.

Trước tình trạng AQI ở nhiều nơi lên mức rất xấu, người dân được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời, nhất là vào sáng sớm và tối muộn khi chất lượng không khí có thể diễn biến bất lợi. Trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp cần đặc biệt thận trọng, giảm thời gian tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.