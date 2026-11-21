Xe ô tô xếp hàng chờ đổ xăng tại một trạm xăng của Rosneft, tại Moscow, Nga. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) đã khiến tổng sản lượng dầu thô chế biến tại các nhà máy lọc dầu của Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10, theo các nguồn tin trong ngành.

Việc hoạt động lọc dầu của Nga suy giảm cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu trên thị trường toàn cầu, đồng thời cản trở khả năng thực hiện thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel sang Mỹ và các thị trường khác của nước này.

Nga vốn là một trong những nước xuất khẩu nhiên liệu lớn trên thế giới, nhưng đã buộc phải chuyển sang nhập khẩu, trong đó có nguồn cung từ Ấn Độ, khi tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên diện rộng xảy ra vào mùa hè do nhu cầu theo mùa tăng cao và tác động từ các cuộc tấn công trước đó của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu. Đây là một phần trong chiến lược rộng hơn của Kiev nhằm gây sức ép buộc Moscow chấm dứt xung đột.

Bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Khu vực này đã áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu hạn chế trước khi Ukraine tiến hành nhiều cuộc tấn công trong tuần này, khiến một đoạn đường trên cây cầu chiến lược nối Crimea với lãnh thổ Nga bị phá hủy.

Ông Mikhail Razvozhayev, Thống đốc do Nga bổ nhiệm tại thành phố Sevastopol thuộc Crimea, cho biết kể từ ngày 19/11, một số trạm xăng tại đây chỉ được phép bán lượng xăng đủ đổ đầy bình cho một ô tô và tối đa 20 lít đựng trong can.

Ông Razvozhayev giải thích, các biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng người dân mua tích trữ hàng trăm lít nhiên liệu mỗi lần, gây ùn tắc và khiến những người lái xe khác không thể mua đủ lượng nhiên liệu cần thiết.

Theo chính quyền địa phương, thành phố Tomsk ở Siberia đã áp dụng mức giới hạn bán xăng và dầu diesel lần lượt là 30 lít và 50 lít mỗi phương tiện kể từ tuần trước.

Hôm 19/11, thành phố Penza, cách thủ đô Moscow 770 km về phía Đông Nam, cũng giới hạn lượng xăng bán ra ở mức 50 lít và dầu diesel ở mức 200 lít mỗi phương tiện.

Ít nhất 6 khu vực khác của Nga đã áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự hồi đầu tháng này.