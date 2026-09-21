Nhiều khu vực có mưa dông, cảnh báo lũ quét tại miền Trung và Tây Nguyên

Nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. (Ảnh minh họa: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 21/9, khu vực Bắc Bộ ban ngày thời tiết nắng, về đêm có mưa rào rải rác; trong khi đó vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cụ thể vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp lúc 01 giờ ngày 21/9 có vị trí ở vào khoảng 11,5N-12,5N; 110,5E-111,5E.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 21/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước như sau: Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam (Quảng Trị đến thành phố Huế) chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm cũng cảnh báo tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Lâm Đồng, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội./.