Nhiều khu tái định cư đường sắt tốc độ cao ở Nghệ An đã sẵn sàng bàn giao cho người dân

Ngày 30/10, PV Báo Xây dựng có mặt tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại xóm Hưng Châu 1, xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An).

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại xóm Hưng Châu 1, xã Lam Thành đã cơ bản hoàn thành.

Theo ghi nhận, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành. Các hạng mục như đường giao thông, vỉa hè, rãnh thoát nước, điện lưới, phòng cháy chữa cháy… đã thi công sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Duy chỉ còn hạng mục nhà văn hóa đang trong giai đoạn sơn hoàn thiện nhưng do những ngày qua trời mưa nên công nhân chưa thể thi công hoàn thành.

Cách đó không xa, dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại xóm Văn Viên, xã Lam Thành cũng đã cơ bản hoàn thành.

Các hạng mục như đường giao thông, vỉa hè, rãnh thoát nước, phòng cháy chữa cháy đã thi công xong. Riêng phần điện lưới đã dựng xong phần cột, đang chờ đi dây điện và đấu vào điện lưới.

Ông Đào Văn Hạnh, Phó giám đốc Công ty Công ty CP Xây dựng Quang Tiến (đơn vị thi công dự án tái định cư xóm Hưng Châu 1) cho biết: Khu tái định cư tại xóm Hưng Châu 1 có quy mô lớn nhất, diện tích 3,7ha, tổng mức đầu tư hơn 53,5 tỷ đồng, quy hoạch 79 lô đất.

Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị đã khẩn trương triển khai thi công. Đến nay toàn bộ dự án đã cơ bản hoàn thành.

Duy chỉ còn phần sơn hoàn thiện nhà văn hóa xóm, lắp cửa, lát gạch thì gặp mưa liên tục cả tuần qua nên chưa thể hoàn tất. Đối với phần việc này, nếu thời tiết thuận lợi, nắng ráo đơn vị chỉ cần thi công 3 - 5 ngày là xong.

Các hạng mục hạ tầng như đường giao thông, vỉa hè, rãnh thoát nước, điện, phòng cháy chữa cháy... đã hoàn tất.

Xác định công tác tái định cư phải đi trước một bước, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân nên ngay khi có chủ trương, UBND xã Lam Thành đã triển khai xây dựng 5 khu tái định cư.

Cụ thể gồm các khu: Châu Nhân 3, Văn Viên - Lộc Điền, Hưng Nghĩa 8, Hưng Phúc 3 và Châu Nhân 1, với tổng diện tích gần 99.000m², tổng giá trị xây lắp gần 115 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Cảnh Đức, Phó chủ tịch UBND xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An cho biết: Đến nay, cả 5 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn xã đã cơ bản hoàn thành.

Hiện các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, địa phương sẵn sàng bàn giao đất cho người dân trong tháng 11/2026.

Trong khi đó, tại xã Tân Châu, có 2 khu tái định cư cho khoảng 100 hộ dân.

Khu một nằm ở Diễn Phú gồm 2 vị trí Song Sơn 1 và Song Sơn 2; khu còn lại nằm Diễn Lộc cũng gồm 2 vị trí Song Tiến 1 và Song Tiến 2. Đến nay, vị trí tái định cư Song Sơn 1 (thuộc Diễn Phú), bố trí 13 thửa đất cho người dân đã cơ bản hoàn thành.

Ông Ngô Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND xã Tân Châu cho biết thêm: Vị trí tái định cư Song Sơn 1 (Diễn Phú) đã nay đã cơ bản xong, chỉ còn chờ đổ bê tông đường vào nữa là hoàn thành.

Khu tái định cư Diễn Lộc (bao gồm cả 2 vị trí Song Tiến 1 và 2) bố trí cho khoảng 90 thửa đất cũng đã được địa phương khởi công.

Riêng vị trí tái định cư Song Sơn 2 (Diễn Phú) do vướng Nghị quyết 98 của Chính phủ về cơ chế đặc thù và Quyết định 3855 của UBND tỉnh liên quan đến thẩm quyền, xã phải trình lại UBND tỉnh thẩm định lại, dự kiến tháng 12/2026 sẽ khởi công.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại xóm Văn Viên, xã Lam Thành cũng đã cơ bản hoàn thành.

Được biết, theo quy hoạch, đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Nghệ An dài 85,5km, đi qua 18 xã, phường.

Tổng diện tích đất cần thu hồi ước khoảng 519ha, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 2.150 hộ dân, trong đó có 1.782 hộ phải bố trí tái định cư.

Để phục vụ bố trí dân cư, 16/18 xã, phường phải triển khai xây dựng 41 khu tái định cư, tổng diện tích gần 103ha.

Sau khi có Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ, ngày 22/8/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3855/2026 về việc tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An thành các dự án thành phần độc lập.

Theo đó, toàn bộ dự án bồi thường giải phóng mặt bằng với sơ bộ tổng mức đầu tư 5.733 tỷ đồng được tách thành 59 dự án thành phần độc lập, bao gồm 41 dự án xây dựng các khu tái định cư với sơ bộ tổng mức đầu tư 1.783 tỷ đồng và 18 dự án bồi thường, hỗ trợ, di dời hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư 3.950 tỷ đồng, tương ứng với địa bàn 18 xã, phường có tuyến đường sắt chạy qua.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Xây dựng Nghệ An, đến tháng 10/2026, có 11 khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành, gồm 5 khu ở xã Lam Thành, 1 khu ở xã Quỳnh Lưu, 1 khu Phúc Thiềm (xã Diễn Châu), 1 khu ở Song Sơn vị trí 1 (xã Tân Châu) và 1 khu tại Nghi Đồng 6 (xã Thần Lĩnh), 2 khu xã Quỳnh Văn.

Đối với 30 khu chưa khởi công, có 21 khu đã được phê duyệt dự án, đang hoàn thiện các thủ tục để lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng, tập trung tại Hoàng Mai, Quỳnh Sơn, Đức Châu, An Châu, Tân Châu, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên và Hưng Nguyên Nam. Một số địa phương dự kiến khởi công trong tháng 11/2026.

Còn 9 khu chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án, gồm: Minh Châu 6 khu, Hùng Châu 1 khu, Diễn Châu 1 khu và Thần Lĩnh 1 khu. Hiện các địa phương đang hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.